Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti
Meteoroloji'den İstanbul'da kar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu

Bursaspor'da Sakho takımla çalıştı

Gürkan DURAL/BURSA,() Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam ederken, sakatlığı geçen Diafra Sakho uzun bir aranın ardından takımla birlikte çalıştı. Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak...

Bursaspor'da Sakho takımla çalıştı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam ederken, sakatlığı geçen Diafra Sakho uzun bir aranın ardından takımla birlikte çalıştı.
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıkları günün tek antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, geniş alanda minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan yeşil beyazlılar, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Sakatlığı bulunan Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş'un tedavilerine devam edildi. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Diafra Sakho ise bugün itibariyle yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Samet Aybaba da Sakho ile saha içerisinde kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca dün antrenmanda yer alamayan Aytaç Kara da takımla birlikte çalıştı. 
Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328