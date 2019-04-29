Bursaspor'da oyun sonuca yansımıyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor, bu sezon puan kaybettiği 25 maçın 16'sında rakiplerinden daha yüksek rakamlar ortaya koymasına karşın kazanamayınca, galibiyet sayısı yalnıca 5'te kaldı.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, rakiplerine karşı rakamlarda üstünlük sağlamasına karşın bu avantajını tabelaya yansıtamadı. Son olarak sahasında Akhisarspor ile berabere kalan yeşil beyazlılar, tüm verilerde üstünlük kursa da bir puana razı oldu. Özellikle hücumda üretkenlik sorunu çeken Mesut Bakkal’ın öğrencilerinin bu görüntüsün ise sezonun geneline de aynı şekilde yansıdığı görülürken; Bursaspor, geride kalan 30 haftada yalnızca 5 galibiyet alabildi.

GOL SORUNU

Yeşil beyazlı ekip bu sezon 25 maçta puan kaybı yaşarken bu mücadeleler arasında 16’sında ise rakibine hem şutlarda, hem topla oynamada, hem de pas sayısında üstünlük sağladı. Özellikle daha fazla kaleyi denediği ve puanlar kaybettiği 16 karşılaşmadan yalnızca 10 puan çıkarabildi. Bu maçların 6’sını ise kaybeden Bursaspor, sadece 8 gol kaydederek maç başı 0.5 gol ortalamasıyla oynadı.

İKİNCİ YARIDA BİR KEZ KAZANABİLDİ

Sezonun ikinci yarısında ise yeşil beyazlı ekip, daha fazla topa hükmeden bir oyun ortaya koymasına karşın geride kalan 13 maçta sadece bir kez kazanabildi. Bu mücadelelerin 10’unda rakiplerinden daha fazla şut kaydeden Bursaspor, buna karşın sadece söz konusu 10 maçtan 6 puan toplayabildi. Akhisarspor maçında da yüzde 56 ile topla oynayan yeşil beyazlılar, 20 şutta yalnızca 2 isabet buldu ve 36 kez orta yapmasına da karşın gol sevinci yaşayamadı.

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