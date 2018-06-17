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Bursaspor'da Necid için kulüp aranıyor

Gürkan DURAL/BURSA,() - Bursaspor ile önümüzdeki yıl sözleşmesi sonra erecek olan ve geçtiğimiz sezonun başında Çek Cumhuriyeti ekiplerinden Slavia Prag'a kiralanan Tomas Necid, bu ay sonu itibariyle yeniden yeşil beyazlı kulübe dönüyor....

Bursaspor'da Necid için kulüp aranıyor

Gürkan DURAL/BURSA,() - Bursaspor ile önümüzdeki yıl sözleşmesi sonra erecek olan ve geçtiğimiz sezonun başında Çek Cumhuriyeti ekiplerinden Slavia Prag'a kiralanan Tomas Necid, bu ay sonu itibariyle yeniden yeşil beyazlı kulübe dönüyor. 2015-16 sezonunun başında Hollanda ekiplerinden Zwolle'den kadroya dahil edilen tecrübeli forvet, aynı sezon yeşil beyazlı formayı 33 kez terletmiş ve 16 gol ile 3 asistlik katkı vermesine karşın, dönemin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu tarafından kadroda düşünülmemişti. Böylelikle ertesi sezonun ortasında Polonya ekiplerinden Legia Varşova'ya kiralanan Necid, son olarak da Slavia Prag'da forma giyiyordu.
Geçtiğimiz sezon kendi ülkesinde boy gösteren Necid, Slavia Prag formasıyla ise 25 maça çıkarken 8 gol kaydetti. Ancak Çek ekibinin de yeniden kiralamayı düşünmediği Necid için Bursaspor'da son karar Samet Aybaba'nın olacak. Forvet arayışlarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte Aybaba'nın Necid'e sıcak bakmadığı öğrenilirken, 28 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesi sona erene dek yeniden kiralanması gündeme geldi.
Buna göre Necid için teklifleri bekleyecek olan Bursaspor yönetimi, önümüzdeki günlerde Çek golcü için somut bir adım atacak. Yeşil beyazlı kulüpte bonservis değerini bir ara 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkaran Necid'in şu anki değeri ise 2.25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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