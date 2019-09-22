Bursaspor'da mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor

Gürkan DURAL/BURSA,() - 3 puanının silme cezası alan Bursaspor, Adana Demirspor deplasmanındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 50 maç aradan sonra kalesinde 4 gol gören Bursa temsilcisinde tek teselli Seleznov'un ikinci maçında da gole katkı yapması oldu.

TFF 1’inci Lig’de Bursaspor, Adana Demirspor deplasmanında 4-1’lik mağlubiyet aldı. Böylelikle yeşil beyazlıların 3 maçlık kazanma serisi sona ererken, bu mücadele öncesinde ise verilen 3 puan silinmesi cezası ile birlikte camiada moraller bozuldu. Aynı zamanda maçta ikinci sarıdan kırmızı kart gören Burak Altıparmak’tan da Bursa temsilcisi, sahasında oynadığı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasında yararlanamayacak. Bu sezon ligdeki 5’inci maçında ikinci kez 10 kişi kalan Bursaspor’da, daha önce de 3-1 kaybedilen Fatih Karagümrük maçında Ozan İsmail Koç çift sarıdan kırmızı kart görmüştü.

50 MAÇ ARADAN SONRA...

Maçın ilk yarısında kalesinde gördüğü gollerle büyük şok yaşayan Bursaspor, aynı zamanda uzun bir aranın ardından ilk kez farklı bir mağlubiyet aldı. Son olarak Süper Lig’in 2017/18 sezonunun ikinci yarısında İstanbul’da Galatasaray’a karşı 5-0 kaybeden Bursa temsilcisi, böylelikle lig ve kupa dahil olmak üzere 50 maçlık aranın ardından kalesinde 4 gol gördü. Yeşil beyazlıların maçtaki oyun planı ve oyuncular ise yoğun eleştirilere maruz kalırken, Bursaspor sahasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçını kazanarak bu mağlubiyeti telafi etmek istiyor.

DAHA FAZLA TOPLA OYNADI

Bursaspor ayrıca Adana Demirspor karşısında rakamlarda üstün görünmesine karşın, mağlubiyeti engelleyemedi. Karşılaşma boyunca yüzde 65 ile oldukça yüksek bir oranda topa sahip olan yeşil beyazlı oyuncular, 457 pasla hemen hemen rakibinden iki kat daha fazla pas yaptı. Ancak Adana temsilcisi 18 şutunda 8 isabet sağlayıp bunların yarısını gole çevirirken; Bursaspor ise 7 şutunda tek isabet sağladı ve bu şut da golle sonuçlandı. Bursaspor kanat oyunlarında ise güçsüz kaldı. Ev sahibi ekip 10 kez yaptığı ortada yüzde 60’lık isabet yakaladı. Bursa temsilcisi ise 17 kez orta yapmasına karşın bu ortaların isabet oranı yalnızca yüzde 11’de kaldı.

SELEZNOV, İKİNCİ MAÇINDA DA SKORA KATKI YAPTI

Maçta Bursaspor’un tek tesellisi ise Yevhen Seleznov’un fileleri havalandırması oldu. Takımın bu sezon skor yükünü çekmesi beklenen 34 yaşındaki forvet, Bursaspor formasıyla ikinci maçında ilk golünü kaydetti. Seleznov, geçtiğimiz hafta ise Osmanlıspor’a karşı oyuna sonradan girmiş ve maçta Bursaspor’un son golünün asistini yapmıştı.