Bursaspor'da Le Guen'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen ile yollar tek taraflı olarak feshedildi.

Bursaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör ile yolların ayrıldığı Bursaspor Kulübü tarafından resmen duyuruldu. Yeşil beyazlı kulüp açıklamasında, "Teknik Direktör Paul Le Guen ile dün akşam başlayan ve bugün de devam eden görüşmelerde, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine ilişkin yaptığımız bütün tekliflere olumsuz cevap verilmiştir. Bu doğrultuda, sözleşmede yer alan “tek taraflı fesih“ e ilişkin özel madde kapsamında, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşme tarafımızdan tek taraflı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk tazminat maddesi bulunan Le Guen, yönetimin tekliflerine olumlu yanıt vermeyince, yeşil beyazlı yönetimin böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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