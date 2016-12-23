Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Bursaspor'da kupada 2 sakat verdi

BURSASPOR, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü müsabakasında karşılaştığı Aydınspor 1923 maçında 2 sakat daha verdi. Yeşil beyazlı takımın deplasmanda oynadığı Aydınspor 1923 maçında sakatlar kervanına İsmail Konuk ve Merter...

Bursaspor'da kupada 2 sakat verdi
BURSASPOR, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü müsabakasında karşılaştığı Aydınspor 1923 maçında 2 sakat daha verdi.
Yeşil beyazlı takımın deplasmanda oynadığı Aydınspor 1923 maçında sakatlar kervanına İsmail Konuk ve Merter Yüce’de eklendi. Bursaspor'da sezon başında Şamil Çinaz, Emre Taşdemir, Deniz Yılmaz ameliyat olmaları nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı.
Sezonun başlamasıyla birlikte Bursaspor'da sakatlıklar da giderek artmaya başladı. Şamil Çinaz’ın ikinci ameliyatı geçirmesinin ardından, Tomas Sivok, Furkan Özçal, Emre Taşdemir, Sane takımdaki yerlerini alamıyordu.
Aydınspor 1923 karşılaşmasında Adnan Menderes Stadı’nın kötü zemini nedeniyle stoper İsmail Konuk ile ön libero olarak görev yapan Merter Yüce de zeminin azizliğine uğrayıp sakatlık geçirdi. İsmail Konuk’un durumunun ciddi olduğu, Merter’in ise pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçında takımdaki yerini alabileceği belirtildi.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55