Bursaspor'da Kembo ve Necid takımla çalıştı

BURSA () - Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ederken satış listesinde yer alan Jires Kembo ve Tomas Necid, uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman farklı istasyonlarda yapılan kuvvet çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yeşil beyazlı oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı.

JIRES KEMBO VE NECID TAKIMLA ÇALIŞTI

Dün yapılan antrenmanda ayağına darbe alan Allano Lima ve Bogdan Stancu'nun tedavisine devam edildi. Teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından Afyonkarahisar kampına dahil etmediği isimlerden olan Jires Kembo ve Tomas Necid ise uzun bir aradan sonra ilk kez takımla birlikte çalıştı. Yeşil beyazlı yönetim, dün Samet Aybaba'dan bu iki oyuncunun takıma dönmesi talebinde bulunmuştu. İki oyuncu da daha önce sezon başından beridir bireysel olarak çalışmalarını Özlüce'de sürdürüyordu.

Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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