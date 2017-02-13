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Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

  Cemal EKENTOK/ BURSA () (fotoğraflı) Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıkları...

Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

 

Cemal EKENTOK/ BURSA () (fotoğraflı)

Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Takım halinde yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 20 dakika süren tempolu koşu ile devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan yeşil beyazlılar, antrenmanın son bölümünde kondisyon salonunda çalıştı. Kaleciler ise antrenör Recep Atılgan nezaretinde saha çalışmasına devam etti.

Sağ kasık adalesinde ağrısı olan Merter Yüce ve sağ arka adalesinde zorlanma olan Erdem Özgenç'in tedavileri yapıldı. Josua John, Bilal Kısa, Furkan Özçal ve Emre Taşdemir takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

ERTUĞRUL VE MERT ÖRNEK'E DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Genç oyuncular Ertuğrul Ersoy ve Mert Örnek'in 20. doğum günü bugün antrenman öncesi saha kenarında kutlandı. Sürpriz doğum günü pastalarının mumlarını üfleyen oyuncularımız, pastalarının ilk dilimlerini birbirlerine takdim ettiler. Daha sonra teknik ekip, futbolcularımızın ve personelimizin tebriklerini kabul eden oyuncularımız, bu organizasyon için teşekkür ettiler.

SEVGİLİLER BULUŞUYOR

Bursaspor yarın, 14 Şubat 2017 Sevgililer Günü saat 17.00'da Özlüce Tesisleri'nde yapacak. Taraftarların her yıl geleneksel hale getirdiği bu büyük buluşma için Özlüce Tesisleri'nin kapısı 16.30'dan itibaren tüm yeşil beyaz sevdalılarına açılacak.

 

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