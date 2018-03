Bursaspor'da Kayserispor galibiyetinin sevinci yaşanıyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasının açılış maçında Bursaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u yenerek 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Karşılama sonrasında yeşil beyazlı ekip, taraftarlarına giderek 3 puanı kutlarken, oyuncular da sergilenen oyun ve alınan galibiyetten ötürü mutluluklarını dile getirdi.

YUSUF: "İSTEYİNCE OLABİLECEĞİNİ GÖRDÜK"

Kayserispor mücadelesinin kazanmaları gereken bir maç olduğunun altını çizen Yusuf Erdoğan, "Biraz stresli de olsa böyle maçlar her zaman güzel oluyor. Büyük camialarda oynadığınız zaman bu baskıyı da kaldırmak lazım. Kazanmak istiyorduk, çok fazla pozisyona girdik. 1 tane atabildik, olsun. Sonuçta 3 puanı aldık. Kazanmak güzel. Maçın başından sonuna kadar üst düzey bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. 1 tane pozisyon dahi vermeden maçı bitirdik. İsteyince, odaklanınca bazı şeylerin olabileceğini bir kez daha gördük. Kendi sahamızda iyi oynuyorduk, sadece skor alamıyorduk. İnşallah bundan sonraki haftalar bizim için güzel bir geri dönüş olur" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI"

75 dakika sahada kalan, takımın ve kendi performansını da değerlendiren orta saha oyuncusu Erdoğan, "Önemli olan skora katkı sağlamaktı ama bende pozisyonlara girdiğim için mutluyum. Takımıma hizmet için buradayım. Kazanmak güzel. Belki birkaç pozisyonda rakibe çarptı bir şeyler oldu ama inşallah bundan sonraki maçlarda attığım gollerle kazanırız. Önemli olan kazanmaktı. Galibiyet serisine ihtiyacımız var, kırılma lazımdı bu takıma bugün de o kırılmayı başardık. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bu durumu seriye bağlamak istiyoruz" diye konuştu.

AZİZ: "HER OYUNCU MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORDU"

Takımın tecrübeli oyuncularından Aziz Behich ise, Kayserispor maçının ne kadar önemli olduğunu bildiklerini ve hafta boyunca bunun için çalıştıklarını söyledi. Uzun süren galibiyet hasretlerini bitirdiklerine işaret eden Aziz Behich, "Pozitif bir şekilde maça başladık, o şekilde de bitirdik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı da, taraftarı da tebrik ediyorum. Bu zor durumda bizi yalnız bırakmadılar. Elbette bunun üstüne koymak istiyoruz. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İnşallah deplasmanda da aynı performansı göstererek 3 puana ulaşırız. İlk dakikadan son dakikaya kadar baskıyı kurduk. Her oyuncu bu maçın önemini biliyordu. Geçen hafta bunu konuştuk, iyi çalıştık ve iyi bir mücadele ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

0Osmanlıspor maçının da zor geçeceğini vurgulayan Aziz Behich, "Hemen onu düşünmemiz lazım. Osmanlıspor iyi bir takım, onlar da zor durumdalar. İyi bir maç olacak ama biz de iyi hazırlanarak inşallah 3 puanı alacağız" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI