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Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'

Gürkan DURAL/BURSA, () -  Kalesini son 5 sezondur yerlilere teslim eden Bursaspor'da genç eldivenler, penaltılardaki başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon kadroya dahil edilen 24 yaşındaki eldiven Çağlar Şahin Akbaba, takımının...

SPOR 01.11.2019, 11:32
Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'

Gürkan DURAL/BURSA, () - 

Kalesini son 5 sezondur yerlilere teslim eden Bursaspor'da genç eldivenler, penaltılardaki başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor.
Bu sezon kadroya dahil edilen 24 yaşındaki eldiven Çağlar Şahin Akbaba, takımının ligde son olarak oynadığı İstanbulspor maçının ilk yarısında penaltıyı çıkarırken, galibiyette önemli rol oynadı. Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında da Bayburt Özel İdare Spor'a karşı kaleyi devralan 20 yaşındaki Ataberk Dadakdeniz, maçın son dakikasında yaptığı penaltı kurtarışıyla takımının üst tur bileti almasını sağladı. Üst üste gelen bu kurtarışlar Bursaspor'u hem ligde hem de kupada iddialı hale getirdi.
HARUN DA BAŞARILIYDI
Bursaspor kalecilerinin penaltılardaki başarısı ise yalnızca bu sezona özgü değil. Kaleci geleneğine sahip yeşil-beyazlılarda, file bekçilerinin penaltılardaki performansı son yıllarda dikkat çekiyordu. 8 yıl boyunca Bursa temsilcisinde görev alan ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekin de, penaltılarda oldukça başarılı. 'Penaltı canavarı' diye adlandırılan deneyimli eldiven, 2014-15 sezonu başından bu yana ligin en çok penaltı kurtaran kalecisi konumunda yer alırken; 24 kez karşı karşıya kaldığı penaltıların 11'ini kurtardı.
Bursaspor kalede tercihini yerlilerden yana kullanıyor. Son olarak Bursaspor'un kadrosunda yabancı kaleci olarak 2014-15 sezonunda Sebastian Frey yer almış; ancak Fransız kaleci o sezonu kadro dışı geçirerek süre dahi alamamıştı. Bunun üzerine kalede köklü değişikliğe giden Bursa temsilcisi, son 5 sezondur ise file bekçilerini tamamen yerli isimlerden seçiyor.

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