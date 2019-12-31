Son Dakika
Bursaspor'da ilk yolcular belli oldu
TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'un Antalya'da yapacağı kampın kadrosuna Iasmin Latovlevici, Igor de Souza ve Musa Araz dahil edilmedi. Devre arası kamp çalışmalarını 2-11 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya'da yapacak olan Bursaspor'da kamp kadrosu açıklandı....
SPOR 31.12.2019, 13:37
TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'un Antalya'da yapacağı kampın kadrosuna Iasmin Latovlevici, Igor de Souza ve Musa Araz dahil edilmedi.
Devre arası kamp çalışmalarını 2-11 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya'da yapacak olan Bursaspor'da kamp kadrosu açıklandı. Kadroda, sezon başında transfer edilen Igor de Souza ve Musa Araz'ın yanı sıra Iasmin Latovlevici yer almadı. 3 oyuncunun da sezonun ikinci yarısında takımda düşünülmediği belirtildi.
Bursaspor'un Antalya kampının kadrosu şu isimlerden oluştu:
Çağlar Şahin Akbaba, Ataberk Dadakdeniz, Onurcan Piri, Mamadou Diarra, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Anıl Karaer, Abdullahi Shehu, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Ertuğrul Kurtuluş, Batuhan Toygar, İbrahim Turan, Aykut Akgün, Selçuk Şahin, Jani Atanasov, Burak Altıparmak, Recep Aydın, Ozan İsmail Koç, Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Tayfun Bebek, Yevgen Seleznov, Kubilay Kanatsızkuş, Ali Akman, Batuhan Kör.
Devre arası kamp çalışmalarını 2-11 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya'da yapacak olan Bursaspor'da kamp kadrosu açıklandı. Kadroda, sezon başında transfer edilen Igor de Souza ve Musa Araz'ın yanı sıra Iasmin Latovlevici yer almadı. 3 oyuncunun da sezonun ikinci yarısında takımda düşünülmediği belirtildi.
Bursaspor'un Antalya kampının kadrosu şu isimlerden oluştu:
Çağlar Şahin Akbaba, Ataberk Dadakdeniz, Onurcan Piri, Mamadou Diarra, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Anıl Karaer, Abdullahi Shehu, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Ertuğrul Kurtuluş, Batuhan Toygar, İbrahim Turan, Aykut Akgün, Selçuk Şahin, Jani Atanasov, Burak Altıparmak, Recep Aydın, Ozan İsmail Koç, Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Tayfun Bebek, Yevgen Seleznov, Kubilay Kanatsızkuş, Ali Akman, Batuhan Kör.
7°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:12
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10