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Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi

Bursaspor Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı. Deneyimli teknik adam, “Bursaspor taraftarının benimseyeceği futbolu ortaya koymalıyız. Zamanla güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu büyük kentin armasını...

SPOR 21.12.2019, 10:57
Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi
Bursaspor Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı. Deneyimli teknik adam, “Bursaspor taraftarının benimseyeceği futbolu ortaya koymalıyız. Zamanla güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu büyük kentin armasını daha ileriye götürmek için sadece bana değil, herkesin takıma sahip çıkması gerekiyor" dedi.

Bursaspor Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile Süper Lig opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Mestan, “Yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç. Hocamızı geçmişte futbolculuk kimliğini, sonraki futbol yaşantısında da teknik direktörlüğünde başarılarını hepimiz biliyoruz. Bundan sonraki sürecin hem Bursaspor’a, hem hocamıza hayırlı olacağını düşünüyorum, üstün başarılar diliyorum. Camiamıza hayırlı olsun. 1.5 yıllık sözleşme yaptık, TFF 1’inci Lig ve Süper Lig opsiyonlu. İnşallah Süper Lig’de de devam etmeyi Allah nasip eder” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: GELİŞ AMACIMIZ BURSASPOR'U DAHA İLERİYE TAŞIMAK

Bursaspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutluluk duyduğunu belirten İbrahim Üzülmez, taraftarlara sıcak yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti. Kendisi ve Bursaspor için hayırlı olmasını dileyen Üzülmez, “Bursaspor büyük bir camiadır, Bursaspor nerede olursa olsun büyüklüğünden bir şey kaybetmez. Zor bir dönemde ayağa kaldırmak için bu değişim oldu, Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte hem İstanbul’da hem de burada samimi bir şekilde davrandı. O’nun da hedefi Bursaspor’u daha ileriye taşımak. Bizim de geliş amacımız bu” diye konuştu.

"YÜRÜDÜĞÜMÜZ BU YOLDA HERKESİN YANIMIZA OLMASI LAZIM"

Başarının kolay olmadığını ve başarıya giden sürecin sıkıntılı yollardan geçtiğini kaydeden Üzülmez, “Oyunculara da dünkü toplantıda bunu söyledim. Bursaspor armasını ileriye taşımak için aldığımız bu bayrağı yapmamız gereken var; çok çalışmak, çok çalışmak. Bursaspor taraftarının benimseyeceği futbolu ortaya koymalıyız. Bunun için belki zamana da ihtiyacımız var. Tanıdığım, tanımaya çalıştığım oyuncular var. Zamanla güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu büyük kentin armasını daha ileriye götürmek için sadece bana değil, herkesin takıma sahip çıkması gerekiyor. Bazen olumsuz eleştiriler olacaktır, eleştiriye sonuna kadar açığım ama herkesin bize destek vermesi gerekiyor. Yürüdüğümüz bu yolda herkesin yanımıza olması lazım” şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN İŞİN SONUCUNDAKİ ORTAK PAYDAMIZ OLAN ŞAMPİYONLUĞU YAŞMAK"

Bursaspor’un büyük bir camia olduğunu ancak burada yapılması gerekenlerin bulunduğuna işaret eden deneyimli teknik adam, “Bursaspor şampiyonluk yaşadı. O zamanki mutluluğu ve coşkuyu düşünemiyorum. Tesislerde gezerken fotoğraflara bakıyorum, Allah inşallah o coşku ve atmosferi bizlere de nasip eder. Geldiğimiz günden itibaren hem camia, hem dışarıdaki, hem tesislerdeki davranışlara baktığımızda bu camiada olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Taraftar bize kızacaktır, bağıracaktır önemli olan işin sonundaki ortak paydamız olan şampiyonluğu yaşamak” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Başkan Mesut Mestan, İbrahim Üzülmez’e Bursaspor ambleminin rozetini taktı ve ikili atkı ile basın mensuplarına poz verdi.

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ
-İmza töreninden detaylar
-Açıklamalar
-Atkı ile poz verilmesi, rozet takılması

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