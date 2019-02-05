Bursaspor'da her şey var, galibiyet yok!

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'un Atiker Konyaspor maçıyla birlikte evindeki galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, bu mücadelelerde yeşil beyazlılar istatistiklerde sezon rekorlarını kırmasına karşın 3 puana ulaşamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak evindeki galibiyet hasretini sürdürdü. Sahasında 4 maçtır galip gelemeyen yeşil beyazlılar, bu maçlarda rakiplerine oyunsal bazda üstünlük kurmasına karşın 3 puana uzanamadı. Bu sezon iç sahadaki 11 maçın 8'inde rakiplerinden daha fazla topla oynayan ve daha fazla pozisyona giren taraf olan Samet Aybaba'nın öğrencileri, sadece 3 galibiyet elde edebildi.

TOPA HAKİM OLMASI SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ

Sahasında galibiyet özleminin başladığı Antalyaspor maçında yüzde 69'luk topla oynama oranıyla sezonunun rekorunu kıran yeşil beyazlılar, 600 başarılı pas ve yüzde 88'lik oranıyla da yine bir rekor kırmasına karşın sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı yüzde 61, Fenerbahçe'ye karşı da yüzde 57'lik oranda topa sahip olan Bursaspor, her iki maçtan da 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

REKORUN GELDİĞİ KASIMPAŞA MAÇINI DA KAYBETTİ

Son olarak Atiker Konyaspor maçında da tüm rakamlarda rakibine üstünlük kurmasına karşın Bursaspor, galibiyete uzanamadı. Yüzde 59'luk oranda topla oynayan ve rakip kaleyi 17 şut ile yoklayan Samet Aybaba'nın öğrencileri, bu kez gol sevinci dahi yaşayamadı. Yeşil beyazlılar, bu sezon 24 şutla sezon rekorunu kırdığı sahasındaki Kasımpaşa maçında da yalnızca bir kez rakip fileleri havalandırmış ve maçı 2-1'lik skorla kaybetmişti.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da yaptığı açıklamada "Oyuncularımızın hepsiyle gurur duyuyorum. Keşke bu skorlara yansısa, skorlara yansıyabilse ligin en çok konuşulan takımı haline gelirdik" dedi.

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