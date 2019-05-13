Bursaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Göztepe ile kritik bir maça çıkacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları başlarken, sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Shehu ve Saivet takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan Bursaspor-Göztepe maçının bilet fiyatları da açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları, 2 günlük izinin ardından bugün yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, ayak tenisi oyunuyla devam etti. Son bölümde ise stretching hareketleri yapıldı. Sağ arka adalesinde zorlanma olan Umut Meraş, hafif sakatlıkları olan Henri Saivet ve Abdullahi Shehu takımdan ayrı çalıştı. Yeşil beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GÖZTEPE MAÇI 5 TL

Öte yandan 19 Mayıs Pazar günü saat:16:00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan Göztepe maçının biletleri yarın (14 Mayıs) saat 11:00 itibariyle satışa çıkıyor. Yeşil beyazlı yönetim beklenildiği üzere bilet fiyatlarında indirime giderken, kale arkası tribün biletlerinin fiyatı 5 TL, maraton tribünlerinin fiyatları ise 10 TL olarak belirlendi.

Bursaspor-Göztepe maçının bilet fiyatları ise şöyle;

Goldsit 1963 Tribünü: 250,00 TL

VIP 1.Balkon: 75,00 TL

VIP 2.Balkon: 75,00 TL

Batı Alt Tribün: 60,00 TL

Spor Toto Alt Tribün: 10,00 TL

Spor Toto Üst Tribün: 10,00 TL

Güney Kale Arkası (Teksas): 5,00 TL

TOFAŞ Tribünü: 5,00 TL

Misafir Tribünü: 6,50 TL