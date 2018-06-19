Bursaspor'da golcüler Fernandao'yu geçemedi

Gürkan DURAL / BURSA,() - BURSASPOR'DA son iki sezonda, forvet oyuncularının bir sezon içerisinde attığı toplam gol sayısı, Fernandao'nun bir sezonda attığı gol sayısına dahi yaklaşamadı.

Bursaspor yönetimi, orta sahaya takviye için yoğunlaşırken bir yandan da forvet arayışını sürdürüyor. Özellikle son 2 sezondur hücum hattında sıkıntı yaşayan yeşil beyazlı ekipte, son 3 sezon içerisinde bu bölgeye yapılan transferlerden yüksek verim alınamadı. Söz konusu süreçte Bursaspor, 7 forvet oyuncusunu kadrosuna katarken bu oyuncuların hiçbiri eski golcüler Fernandao ve Cedric Bakambu'nun gol sayısına dahi yaklaşamadı.

FERNANDAO VE BAKAMBU İKİLİSİ SIRTLADI

2014-15 sezonunda Bursaspor'da forma giyen Brezilyalı Fernandao, 44 maçta 26 gol kaydederken; Demokratik Kongolu forvet Cedric Bakambu ise 39 maçta 21 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Bu dönemin ardından takıma dahil edilen Bogdan Stancu, Moussa Sow, Deniz Yılmaz, Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış, Tomas Necid ve Tom de Sutter ise sezon içerisinde her iki oyuncunun bir sezonda attığı gol sayısına ulaşamadı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI

2015-16 sezonunda Bursaspor forvet oyuncularından 28 gol katkısı alırken; Tomas Necid 16, Deniz Yılmaz 6, Kubilay Kanatsızkuş 4 ve Tom de Sutter 2 gol kaydetti. 2016-17 sezonunda ise Kubilay Kanatsızkuş 7, Deniz Yılmaz 5, Tomas Necid 2 ve Sinan Bakış 1 golde kalırken, Bogdan Stancu golle tanışamadı. Son olarak geçtiğimiz sezonda ise Bogdan Stancu 8, Moussa Sow 4, Deniz Yılmaz 2 ve Sinan Bakış 1 kez rakip fileleri havalandırırken, Kubilay Kanatsızkuş gol atamadan sezonu tamamladı.

Böylelikle Bursaspor'da son iki sezonda, forvet oyuncularının bir sezon içerisinde attığı toplam gol sayısı, Fernandao'nun bir sezonda attığı gol sayısına dahi yaklaşamadı.