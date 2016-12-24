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Bursaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

SPOR Toto Süper Lig'de Bursaspor pazartesi akşamı 19.00 deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sabah saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu...

Bursaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
SPOR Toto Süper Lig'de Bursaspor pazartesi akşamı 19.00 deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sabah saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla koordinasyon çalışması yapan Bursaspor, son bölümde yarı sahada taktik çalıştı.
Sakatlıkları bulunan Merter Yüce, İsmal Konuk ve Şamil Çınaz takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde karayolu ile Ankara'ya gidecek.

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