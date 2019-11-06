Bursaspor'da Fatih Öztürk istifa etti

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor Kulübü'nde Fatih Öztürk, yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etti.

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısı dün akşam yapıldı. Çeşitli konuların görüşüldüğü toplantıda Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Öztürk, işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle istifasını sundu. Öztürk'ün istifası, yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edildi.