Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Gürkan DURAL/BURSA,() -

Akhisarspor ile sahasında berabere kalan Bursaspor, ara vermeden B.B. Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular daha dar alanda minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynadı. Dün oynanan Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı düz koşularla tamamladı.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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