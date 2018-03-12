Bursaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına 4 eksikle başladı. Bugün dinlendirilen Kubilay Kanatsızkuş ve Moussa Sow'un yarın takımla çalışacağı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları başladı. Osmanlıspor maçı sonrası bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde toplanan yeşil beyazlı oyuncular, ısınma koşularıyla başladığı idmana koordinasyon çalışması ile devam etti. Ardından iki farklı gruba ayrılarak minyatür kalelerde pas çalışması gerçekleştiren yeşil beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise yarı alanda çift kale maç yaptı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım katılmadı. Bu iki ismin yanı sıra ameliyat yerinde ağrıları olan Kubilay Kanatsızkuş ve Moussa Sow da dinlendirildi. Bu iki oyuncu yarın takımla birlikte çalışabilecek. Titi de ısınma koşularının ardından takımdan ayrı çalıştı.

Bursaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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