Bursaspor'da büyük düşüş

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'da kötü geçen sezon yankıları, oyuncuların değerlerine de yansıdı. Sadece 2 oyuncu değerini yükseltebilirken, özellikle Sow ve Badu'daki düşüş dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezonu istikrarsız bir şekilde geçiren Bursaspor'da oyuncular da değerlerinde büyük düşüş yaşadı. Devre arasında 6 aylığına kiralanan Moussa Sow, sezonu 12 maçta 4 golle tamamlayınca geçtiğimiz yılın sonunda 4.5 milyon Euro olan değeri bir anda 1.5 milyon Euro'ya kadar düştü. Büyük umutlarla sezon başında takıma dahil edilen Jires Kembo da hayal kırıklığı yaratan isimler arasında yer alırken; yeşil beyazlı ekibe gelmeden önceki 3 milyon Euro olan değeri, şimdi ise 1.4 milyon Euro'ya kadar düşüş gösterdi. Sezonu Bursaspor'a kiralık olarak geçiren Emmanuel Badu'nun da Bursa'ya gelmeden önce 5 milyon Euro olan değeri büyük bir düşüşle 1.5 milyon Euro'ya kadar geriledi.

Devre arasında takıma katılan bir başka oyuncu John Bostock da düşüş gösteren arasında yer aldı. Tecrübeli orta sahanın Bursaspor'a gelmeden önceki 2 milyon Euro değeri, şu an 750 bin Euro olarak gösteriliyor. Sezonu 32 maçta 8 gol ile tamamlayan Bogdan Stancu'nun da yeşil beyazlı ekibe gelmeden önce 3.2 milyon Euro olan değeri, bu sezon sonunda 1 milyon Euro'ya kadar indi. Bu isimlerin yanı sıra; Harun Tekin, Titi, Emre Taşdemir, Onur Atasayar, Serdar Kurtuluş, Ricardo Faty, Cristobal Jorquera, Yusuf Erdoğan, Pablo Batalla, Gheorghe Grozav, Joshua John, Sercan Yıldırım, Kubilay Kanatsızkuş ve Sinan Bakış da değerinde düşüş yaşayan isimler oldu.

Bursaspor'da sadece 2 oyuncu ise değerinde yükselişe geçti. Özellikle Fenerbahçe'ye karşı attığı gol ile gündeme oturan ve sezon boyunca iyi bir performans sergileyen 22 yaşındaki Furkan Soyalp'in değeri 200 bin Euro'dan 500 bin Euro'ya yükseldi. Yükselişte olan bir başka isim ise Abdullahi Shehu. Devre arasında takıma katılan Shehu, 600 bin Euro olan değeri 700 bin Euro'ya çıkardı. Bursaspor, 30.7 milyon Euro'luk kadro değeri ile geçtiğimiz sezon 6'ncı en yüksek değere sahip takımı olmuştu.

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