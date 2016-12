Bursaspor'da Başkan ve teknik direktör basın toplantısında konuştu

Başkan Ay: "Başarı için istikrar şart"

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, beşinci sırada yer aldıklarının mutluluğunu yaşayamadıklarını belirterek, "Başarılı olabiliriz, başarısız da olabiliriz ama şu anda 5. sıradayız ve bunun mutluluğunu kimse yaşayamıyor. Benim gitmem için bunu ima etmeniz yeterli diye söylüyorum her zaman. Sezon sonunda tekrar oturup, konuşacağız diye konuştuk. Bir taraf memnun olmadığı zaman uzatmanın anlamı yok" dedi.

Bursaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun geleceğine ilişkin dün Özlüce Tesisleri'nde yapılan toplantıda deneyimli çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar devam etme kararı alınmıştı. Kulüp Başkanı Ali Ay ile Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bugün Özlüce Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

HOCAMIZLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Ligin ilk yarısındaki performanslarını değerlendiren Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Basınla sosyal medyayla iyi ilişkiler kurma uğraşında oldum. Taraftarlarımızı çok seviyorum. İlk yarıyı geçirdik, 7-8 tane sakatlığımız var. Benim kanımca Serdar'ın sakatlığı çok etkiledi. İlk yarıyı bitirdik, 27 puandayız. Bunu çoğu kişi tahmin etmemişti. Mütevazi kadro kurduk. Kulübü nasıl devraldığımızı biliyorsunuz. Mali tablonun yanı sıra sportif başarıyla da uğraştık. Talihsiz olay oldu Gençlerbirliği maçında. Hedefimiz 30 puandı ama olmadı. Daha ilk yarı bitmedi aslında bir maçımız daha var. Talihsiz olaydan sonra hocamız doğal olarak bir nevi istifa için sözlü olarak başvurdu. Hepiniz görmüşsünüzdür ben istikrardan yanayım. Çok güzel birlikteliğimiz oluştu. Hocamız da çok başarılı. Ben kabul etmedim o da devam etme kararı aldı. Sezon sonunda da görüşeceğiz. Başarılı olursak ben hocamla devam etmek istiyorum" dedi.

SÖZLER FARKLI YERE ÇEKİLDİ

Taraftarlar ile Hamza Hamzaoğlu arasında yaşanan sorunlara ilişkin sorulara ise Başkan Ay, "Ya hoca kendini anlatamadı, ya taraftar anlamadı. Hocamız eski takımıyla ilgili konuşmak istemezken, siz soru sorunca cevap vermek zorunda kaldı. Söylediklerinden 3-4 cümle alındı, farklı yere çekildi. Burada yanlış algılanma oldu. Antep maçında haksız penaltı verildi, Beşiktaş maçında kırmızı verilmedi, haksız penaltı verildi. Gençlerbirliği maçında da ofsayttan gol atıldı. En az 5 puan daha eklense çok farklı olurdu" diye konuştu.

PES ETMEK YOK

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yönetim kurulu ile pes etmek istemediklerini ifade eden Başkan Ali Ay, "Pes etmek yok. Hocamla da konuştuk. Kalbimiz doğru yaptığımızı söylüyorsa inşallah sonuna kadar gideceğiz. Ben bu işi yapacağıma emin olmadığım zaman buraya kadar derim ve çekip giderim. Ben de ego yok" şeklinde konuştu.

KÜÇÜK OLUMSUZLUKTA KIYAMETLER KOPUYOR

'Bu tür toplantıları zaman zaman yapmamız gerekiyordu' diyen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ise, "Bu da bizim eksiğimiz. Sorun olabilecek bir şey yok ama sürekli bir sorun varmış gibi bir algının içinde mücadele vermek zorunda kaldık. Bundan dolayı da hepinizden özür diliyorum. Kendimizi çok fazla anlatamadık. Bunun bir ihtiyaç olduğunu hissettik. Transferle ilgili isimlere cevap veremeyiz. Hedeflerimizi daha net şekilde ortaya koyalım istiyoruz. Şartlarımız gerçeklerimiz ortada. Buna göre hareket edelim dedik. Geldiğimizden beri Bursaspor'un daha iyi duruma gelmesi için mücadele veriyoruz. Herkes Bursaspor'un daha iyi olması için çaba içinde. Gerçeklerden bazen uzaklaşıyoruz. Beklentilerimiz gerçeklerden uzaklaşıyor. En küçük olumsuzlukta da kıyametleri koparıyoruz. Bu da birbirimizle yakınlaşmamızı zorlaştırıyor" dedi.

TARAFTARI MUTSUZ ETMEYE GELMEDİM

Göreve geldikleri günden bu yana bazı sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Geldiğimizden beri de bunların bu şekilde devam etmesi beni üzüyor. Başarılı olabiliriz, başarısız da olabiliriz ama şu anda 5. sıradayız ve bunun mutluluğunu kimse yaşayamıyor. Kulübü mali ve sportif açıdan değerlendiririz. Bunlarda başarı var ama sürekli bir şeyler ortaya koyup, mutsuz oluyoruz. Niye mutlu olmak için bu sebepleri ortaya çıkarmıyoruz? Gençlerbirliği maçında tepkilerin olmasına üzüldük. Biz de beklentimize karşılık alamadığımız için üzüntülüyüz. Farklı şeyler ortaya çıkınca insan tepki koyuyor. Bu mücadeleye engel olmaya çalışanları görmek üzüyor. 'Ben gideyim herkes rahatlasın, Bursaspor daha güzel günler yaşasın' dedim. Yönetim kurulumuza sundum. Taraftarlarımızı mutsuz etmeye gelmedim. Coşkulu taraftarımız için geldim. Hedeflerimizin hepsini yakalamadık ama doğru yoldayız. Her gün daha iyiye gidiyoruz, gelişiyoruz. Maçın üzüntüsüyle kırgınlıkla böyle bir düşünce geçti aklımdan. Ertesi gün sözlü olarak söyledim. İsterseniz yazılı olarak da veririm dedim. 'Ben size bu kolaylığı sağlarım' dedi. Kendileri de 'Doğru yoldayız, birlikte devam etmek istiyoruz' dediler. Bu bütün dinamiklerin kol kola yürümesiyle olur. Başarı için bunu sağlamamız lazım. Eksik kaldığımız tarafı tamamlayıp, daha sık bir arada olmamız gerekecek" dedi.

UZATMAYA GEREK OLMAZ

'Sözleşmede 1 yıl görünüyor ama bizim hedeflerimiz daha uzun yıllar' diyen Hamzaoğlu, "İstikrar gerekiyorsa uzun yıllar çalışmak gerekiyor. Ben aslında hep 1 yıl yapalım dedim. Bazen kontratlar bağlayıcı oluyor. Bu tür çalışan bir insan değilim. Benim gitmem için bunu ima etmeniz yeterli diye söylüyorum her zaman. Sezon sonunda tekrar oturup, konuşacağız diye konuştuk. Bir taraf memnun olmadığı zaman uzatmanın anlamı yok" diye konuştu.

UYUM SIKINTISI OLMAYACAK OYUNCULAR ALACAĞIZ

Transfer için de çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hamzaoğlu, "Zaman zaman da oturup ekibimizin seçtikleri oyuncularla ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz. Henüz net bir karar vermiş değiliz. Bazı görüşmelerimiz de var ama şu anda söylemek istiyoruz. Serdar'ın sakatlığı sebebiyle o bölgede eksiğimiz var. O bölgeye transfer olacak. Birkaç mevkiye de bakacağız. Bunları yaparken de gerçeği göz ardı etmeyeceğiz. Şu anda birbirini seven, iyi uyum yakalamış bir ekibe sahibiz. Biz de takım olmanın başarıyı getirdiğini bilen insanlarız. Uyuma katkı sağlayacak arkadaşları katacağız" şeklinde konuştu.

BU SENE GEÇİŞ YILIMIZ

Sezon başında yeni bir takım olduklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "10 transfer yaptık. 'Her geçen hafta daha iyi olacağız" dedik. Çok erken yaşadığımız sıkıntılar oldu. Kronik sakatlıklar olmaya başladı. Emre'nin Şamil'in sakatlıkları Bilal'den faydalanamamamız, Sivok'un, Serdar'ın sakatlığı sebebiyle bu değişimleri de yaşadık. Bunları dile getirmediğimiz için her şey yolunda gitmiş de biz başarısız olmuş gibi bir algı var. İyi oyunu geliştirmeye çalıştık ve başarılı olduk. Takım olmak 3-5 ayda olacak iş değil. Bu sene bizim geçiş yılımız. Gençlerimizi kazanmaya çalışırken, tecrübeli oyuncularla da onlara katkı sağlamaya çalıştık. Biz bu ahengi yaşadık ama çok yansıtamadık. Belki şikayetçi olmamız lazımdı sakatlıklar sebebiyle. Hiçbir bahane başarının yerini tutmaz. 27 kişilik kadromuz varsa 27 kişiyle yapmamız gerekiyor. Olmayanla ağlayacak durumda değilim. En genç oyuncuyu en önemli maçta da koyarım. Bugün 27 puanla 5. sıradayız. Bizim amacımız puanımızı yükseltebilmek. Teknik anlamda bunu amaçlıyoruz. Taraftarımızla sorunumuz olması mümkün değil. Onlar da daha iyi olmasını istiyor, daha iyi isimler görmek istiyor ama hayalle hareket edemeyiz. Başarısız olduğumuzu hissettiğimiz anda durmayız. Birbirimizi daha iyi anlayalım" diye konuştu.

"BIRAKMAYIN DİYORLAR"

Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı, "Geçen yıllardan alacaklarım vardı ama bunu sorun etmedim" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, "İnsanlar eleştiriyorlar ama bizim Bursaspor için nasıl fedakarlıklarla emek verdiğimizi anlamaları için söyledim. Bizim derdimiz para değil. 3 ay da 5 ay da bekleriz. Yeter ki Bursaspor başarılı olsun. Bugün dışarıdan beni gören insanlar hocam bırakmayın diyorlar" şeklinde konuştu.

