Bursaspor'da başkan Ali Ay'a devredilen arsalardan oluşan fark kulübe kazandırılacak

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor Kulübü Denetleme Kurulu, Başkan Ali Ay'a devredilen iki taşınmaz ile ilgili olarak 1 milyon 825 bin TL'nin kulübe kazandırılmasını gerektiğini belirtti. Bursaspor Kulübü ise raporun hemen ardından açıklama yayınlayarak aradaki farkın kulübe kazandırılacağını ifade etti.

Bursaspor Kulübü Denetleme Kurulu, taşınmazların Başkan Ali Ay'a devredilmesine ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Rarporda Başkan Ali Ay'ın aldığı arsalardan oluşan aradaki farkın kulübe ödenmesi belirtilirken, "Yapılan Değerleme Çalışması sonucunda söz konusu iki taşınmaz için toplam tahmin ve takdir edilen bedelin 28.325.000 TL olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre anılan Yönetim Kurulu Kararı yapılan satış neticesinde ortaya çıkan 26.500.000 TL Tutarı ile karşılaştırıldığında Bursaspor Kulübü Lehine 1.825.000 TL tutarındaki değerin 1 Ay içinde Bursaspor Kulübü Derneği'ne kazandırılması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

BURSASPOR KULÜBÜ AÇIKLAMA YAYINLADI

Bursaspor Kulübü ise, Denetleme Kurulu'nun raporu üzerine bir açıklama yayınladı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Dereçavuş'taki arsanın 11.000.000 TL bedel ile ihaleye çıktığı ancak ihaleye katılım olmaması üzerine yönetim kurulu kararıyla Başkan Ali Ay'a, alacağına mahsuben devredildiği belirtilirken, ayrıca Yunuseli'nde bulunan arsanın da eksper değerlemesi 12.310.000 TL çıkmasına rağmen, daha üstünde bir bedel olan 15.000.000 TL'ye Başkan Ali Ay'a alacağından mahsup edilmek üzere devredildiği ifade edildi.

Bursaspor Kulübü'nün açıklamasında aradaki farkın kulübe ödeneceği bilgisi paylaşılırken, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Denetim Kurulu'nun yaptırdığı değerlemelerde ise Dereçavuş Mahallesi 4991 Ada 231 Parseldeki taşınmaz için tapu devrinin yapıldığı 22 Mart 2019 tarihli eksper değeri 15.500.000 TL, Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 5067 Ada 1 Parselde bulunan diğer taşınmazın eksper değeri ise 12.825.000 TL çıkmıştır. Ancak bu taşınmazın devri başkanımız tarafından 15.000.000 TL bedelle gerçekleştirilmiştir.

SPK lisanslı firmaların değerlemeleri arasında farklılık oluşması son derece olağan bir durumdur. Bunun en çarpıcı örneği ise Denetim Kurulu'nun 15.500.000 TL eksper değeri çıkardığı taşınmazın 11.000.000 TL'ye dahi alıcı bulamamış olmasıdır. Yönetim kurulumuz Denetim Kurulu'nun yaptırmış olduğu eksper değerlemelerini esas almak suretiyle, aradaki fark olan 1.825.000 TL'nin kulübümüze kazandırılmasına konusunda karar almıştır."

