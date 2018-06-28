Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’nin İran petrolüne getirdiği ithalat yasağı petrolü yükseltti
Petrol fiyatları fırladı
İçişleri Bakanı Soylu: CHP İl başkanlarıyla ilgili talimat verdim
CHP İL başkanlarını protokole almayın...
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...

Bursaspor'da Atanasov tedbir amaçlı antrenmandan ayrıldı

BURSA,() Bursaspor'un şu ana dek kadroya kattığı tek oyuncu olan Jani Atanasov, antrenman sırasında belinde ağrı hissederken, sağlık ekibi tarafından antrenmandan alındı. Yeşil beyazlı ekipte Bogdan Stancu ise rahatsızlığı nedeniyle...

Bursaspor'da Atanasov tedbir amaçlı antrenmandan ayrıldı

BURSA,()

Bursaspor'un şu ana dek kadroya kattığı tek oyuncu olan Jani Atanasov, antrenman sırasında belinde ağrı hissederken, sağlık ekibi tarafından antrenmandan alındı. Yeşil beyazlı ekipte Bogdan Stancu ise rahatsızlığı nedeniyle antrenmana katılmadı.
Sezon başı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman geniş alanda yapılan kontrol pas oyunu ile devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra yarı sahada hücum çalışması yaptı.
Gribal enfeksiyon geçiren Bogdan Stancu antrenmanda yer almazken, antrenman esnasında belinde ağrı hisseden Jani Atanasov, sağlık ekibi tarafından tedbir amaçlı olarak antrenmandan alındı.
Bursaspor yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325