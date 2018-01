Bursaspor'da Antalya kampı sona erdi, oyuncular kampı değerlendirdi

Yusuf Erdoğan: "İyi bir güç depoladık"

"Gol ve asist yapmak güzel duygular"

"Hedefimiz kupayı almak"

Furkan Soyalp: "Kampın yıldızı Yusuf Erdoğan"

"Le Guen'e sonsuz güveniyorum"

"Formanın hakkını vermek istiyorum"

ANTALYA,()

Bursaspor'da Antalya kampı sona ererken, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp kampın iyi ve verimli geçtiğine işaret etti.

Bursaspor'da 4 Ocak Perşembe günü başlayan Antalya kampı, sabah saatlerinde yapılan idmanla birlikte son buldu. Antrenman sonrası ise yeşil-beyazlı genç oyuncular Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp açıklamalarda bulundu.

YUSUF ERDOĞAN: "İYİ BİR GÜÇ DEPOLADIK"

Güzel bir kamp süreci geçirdiklerini belirten Yusuf Erdoğan, "Devre arası kamplarında özellikle hazırlık maçı yapmak takım olma anlamında önemli. O yüzden de son hazırlık maçıyla bu kampı bitirdik hayırlısıyla sakat vermeden. Bizim için de deneyim oldu. Yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte inşallah, ikinci yarı başka bir Bursaspor izlettireceğimizi düşünüyorum. İyi bir güç depoladık bu kampta. İnşallah ikinci yarıda meyvelerini toplarız" dedi.

"GOL VE ASİST YAPMAK GÜZEL DUYGULAR"

Hazırlık maçlarında attığı gollerle öne çıkan Yusuf Erdoğan kendi performansına ilişkin ise, "Hücum oyuncuları için gol ve asist yapmak güzel duygular. İnşallah bunu da lige yansıtırsak ayrı bir keyif olur bizim için. Elimizden gelenin en üst seviyesinde Bursaspor'a hizmet etmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

"HEDEFİMİZ KUPAYI ALMAK"

Takım olarak çalıştıklarını ve kampın yıldızının Bursaspor olduğunu belirten Yusuf Erdoğan şöyle devam etti:

"Öncelikle ilk maçımız kupa. Hedefimiz kupayı almak. Bu seyirci Avrupa kupalarını hak eden bir seyirci topluluğu. O yüzden stadımızla, camiamızla Avrupa'da olmak istiyoruz. Tabii ki de hedefimiz ligde ilk 4 içerisine girmek. Hem kupayı alıp hem de ilk 4 içerisine girersek Avrupa kupalarını garantilemiş oluyoruz aynı zamanda. Bursaspor'da hedef her zaman şampiyonluktur, yükseklere oynamaktır. Toplayabildiğimiz kadar puanı toplayıp üst sıralarda yer almak istiyoruz. Her futbolcu ister oynamayı. Bende elimden geleni yaptım. Hocamız en iyi kararı verecektir. Bizim işimiz sadece çalışmak, kararı hocamıza bırakıyoruz."

FURKAN SOYALP: "KAMPIN YILDIZI YUSUF ERDOĞAN"

Takımın bir diğer genç oyuncusu Furkan Soyalp ise, kampın yoğun geçtiğini ancak kendileri için çok daha yararlı olduğunun altını çizdi. Kampın yıldızının Yusuf Erdoğan olduğunu söyleyen Furkan Soyalp, "Evlendikten sonra hemen buraya geldi. Kamptaki maçlarda da goller attı belki evliliğin verdiği bir motivasyon olabilir. Kendisi mütevazi davrandı ama bence kampın yıldızı Yusuf Erdoğan'dı. Güzel bir kamp geçirdik, sakatlık olmadı bu bizim için sevindirici, umarım lige de yansır. Kupada da turu geçip ondan sonra lige odaklanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"LE GUEN'E SONSUZ GÜVENİYORUM"

Bu sezon Teknik Direktör Paul Le Guen'den özellikle kupa maçlarında önemli süreler alan Furkan Soyalp, daha düzenli oynamak istediğini ve bunun için çok çalıştığını belirterek, "Daha düzenli oynamak istiyorum bunun için çalışıyorum. Umarım hedeflerime ulaşabilirim. Tabii bunun kararını verecek olan hocamızdır. Bende ona sonsuz güveniyorum, söylediklerini yapmaya çalışıyorum çünkü beni ileriye taşıyacak olan da onun görüşleri. Biraz daha o yüzden, onun eline bakıyorum. Ona bırakıyorum, çünkü bu konuda çok fazla fikir beyan edemiyorum. Benim tek yapmam gereken çalışmak" açıklamasını yaptı.

"FORMANIN HAKKINI VERMEK İSTİYORUM"

Son olarak geleceğine de değinen Furkan Soyalp, "Şu anda elde ettiğim pozisyondan sonra gitmek istemiyorum. Bu formanın hakkını vererek oynadıktan sonra kulübüme maddi olarak bir şeyler kazandırabilirsem ancak o zaman gitmek isterim. Şu an Bursaspor benim ailem gibi, ben burada yetiştim. O yüzden buradan gitmek istemiyorum. Burada kalıp kendimi ispatlamak istiyorum en azından bu formanın hakkını vermek istiyorum, hakkını vermeden gitmek istemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

ANTALYA'DA SON İDMAN YAPILDI

Öte yandan sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanda Kubilay Kanatsızkuş ve Kofi Atta sakatlıkları nedeniyle katılmadı. Kukesi ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular takımdan ayrı düz koşu yaparken, diğer oyuncular ise farklı istasyonlarda önce pas, akabinde ise dar alanda maç ve şut çalışması gerçekleştirdi. Bursaspor bugün 15.30'da Bursa'ya doğru hareket edecek.

