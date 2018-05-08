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Bursaspor'da 7 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Gürkan DURAL/BURSA,() BURSASPOR'DA sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan 7 oyuncunun geleceği merak konusu. Batalla'ya vedaya hazırlanan yeşil beyazlılar, sezon bitiminde birçok oyuncu ile de yollarını ayıracak. Spor Toto Süper Lig'de...

Bursaspor'da 7 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

BURSASPOR'DA sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan 7 oyuncunun geleceği merak konusu. Batalla'ya vedaya hazırlanan yeşil beyazlılar, sezon bitiminde birçok oyuncu ile de yollarını ayıracak.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 2 maç kalırken Bursaspor'da da gözler bir yandan önümüzdeki sezona çevrilmiş durumda. Bu ay içerisinde seçim heyecanı yaşayacak olan yeşil beyazlılarda, aynı zamanda 7 oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu oyunculardan en dikkat çekici isim ise Pablo Martin Batalla. Arjantinli yıldızın ülkesine dönmek istemesi nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Batalla'nın yanı sıra Ricardo Faty ve Cristobal Jorquera ile sözleşme yenilenmeyecek. Yeşil beyazlıların sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Moussa Sow, Emmanuel Badu ve Mikel Agu da takıma veda edecek. Devre arasında takıma katılan Gheorghe Grozav'ın da 6 aylık sözleşmesi sona ererken kulübün opsiyonu kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.
GELECEK SEZON 11 OYUNCUNUN BİTİYOR
11 oyuncunun sözleşmesi ise gelecek sezon sona erecek. Bu isimler arasında özellikle Bogdan Stancu, Aziz Behich, Titi ve Furkan Soyalp gibi ilk 11'de sıkça tercih edilen oyuncular ile önümüzdeki süreç içerisinde seçimin ardından görüşme gerçekleşebilir. Son dönemde formunu yükselten genç oyuncu Furkan Soyalp için camia sözleşmesinin uzatılması noktasında görüş birliğine varırken, yeşil beyazlı kulübün diğer 3 isimle de yeniden masaya oturması bekleniyor.
Bursaspor'da sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek oyuncular ise şöyle;
Serdar Kurtuluş, Jires Kembo, Bogdan Stancu, Sercan Yıldırım, Titi, Joshua John, Sinan Bakış, Aziz Behich, Dzon Delarge, Emre Taşdemir ve Furkan Soyalp.

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