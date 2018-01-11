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Bursaspor'da 4 oyuncu kulüp arıyor

Gürkan DURAL/ANTALYA,() Bursaspor'da takımdan gönderilecek olan 4 oyuncudan Bilal Kısa'nın sözleşmesi feshedilirken, Deniz Yılmaz için Gençlerbirliği'nin, Merter Yüce ve İsmail Konuk içinse Çaykur Rizespor'un devrede olduğu öğrenildi. Bursaspor...

Bursaspor'da 4 oyuncu kulüp arıyor

Gürkan DURAL/ANTALYA,()

Bursaspor'da takımdan gönderilecek olan 4 oyuncudan Bilal Kısa'nın sözleşmesi feshedilirken, Deniz Yılmaz için Gençlerbirliği'nin, Merter Yüce ve İsmail Konuk içinse Çaykur Rizespor'un devrede olduğu öğrenildi.
Bursaspor bir yandan kadrosuna katacağı oyuncular için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da göndereceği futbolcular için çalışmaarına devam ediyor. Şu an netleşen Deniz Yılmaz, Merter Yüce, İsmail Konuk ve Bilal Kısa isimlerinden, ilk olarak Bilal Kısa ile yollar ayrıldı. Yeşil beyazlı ekip sabah saatlerinde yaptığı resmi açıklama ile Bilal Kısa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Büyük umutlarla transfer edilmesine karşın 34 yaşındaki oyuncu, ilerleyen yaşı nedeniyle birçok sakatlık yaşayarak takımdan uzun süreler ayrı kalırken, Bursaspor'da sadece 18 maça çıkabildi ve herhangi bir gole katkı veremedi.
DENİZ YILMAZ GENÇLERBİRLİĞİ'NE DOĞRU
Ayrılacak isimlerden Deniz Yılmaz da kulüp arayışına girerken, menajeri aracılığıyla Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile görüşmelere başladı. Anlaşma henüz kesinleşmezken, görüşmelerde ise son aşamaya gelindiği öğrenildi. Pürüz yaşanmaması halinde Deniz Yılmaz, ikinci yarıda Gençlerbirliği forması giyecek.
Teleset Mobilya Akhisarspor'dan transfer edilen Merter Yüce ve İsmail Konuk da gönderilecek oyuncular listesinde yer alırken, özellikle Çaykur Rizespor'un bu iki oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi. Bursaspor ile sözleşmesi devam eden Merter Yüce ve İsmail Konuk da, Karadeniz temsilcisine gitmeye yakın olduğu belirtildi.

(FOTOĞRAFLI)

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