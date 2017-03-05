Bursaspor'da 3 puan sevinci

SPOR Toto Süper Ligin ikinci yarısında galibiyet alamayan ve oynadığı 6 maçta sadece bir puan çıkartabilen Bursaspor, kötü gidişini Gaziantepspor galibiyetiyle durdururken alınan 3 puan da yeşil beyazlı futbolcuları sevindirdi.Bursasporlu futbolcular, ''Bu galibiyet gerçekten ilaç gibi geldi" diyerek şunları söylediler:İSMAİL KONUK: 3 PUANA İHTİYAÇ VARDI"Son zamanlarda sıkıntılı günler yaşıyorduk. Camia olarak bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bugün kazandık. Son dakikalarda gelen gol güzel oldu. Galiba her olumsuzluk bizi buluyor. Top gelip elimize çarpıyor ve penaltı oluyor, kırmızı kartlar oluyor. Bu maçta da aynısı oldu. Hemen beraberliği bulduk. Attığım golde top kaleciden döndü. Müthiş bir duyguydu. Bu gol takım için iyi oldu. Harun, Aziz Behich ve diğer arkadaşlarımızla duygu seli oldu. Bu hafta içerisinde arkadaşlarla toplantılar yaptık. Çıkış yapacağımıza inandık. Mutluyuz. Gerçekten bu galibiyet ilaç gibi geldi."JOHN: GOLÜ TAKIM OLARAK ATTIK"3 puan aldığımız için çok mutluyum. Umuyorum üzerimizdeki olumsuzluklar da artık biter. Arkadaşlarımda attığım golle mutluludur. Penaltıdan kaleciden seken top önüme geldi ve vurdum. Ancak bu golü takım olarak attık. Üç puan aldık. Umarım önümüzdeki haftalarda da bu morali özgüvenimiz için kullanacağız. Mutlaka teknik direktör kulübeden birini oyuna sokarken beklenti içine girip sokarlar. Girdiğinizde bunları düşünürsünüz. Bu gol önemliydi. Şanssız bir dönemden geçti. Artık penaltı ve kırmızı kartlı dönem geçti. Umarım kötü günler de geçmiştir."HARUN TEKİN: BAŞARININ SIRRI AİLEM"Maçtan önce bu zorlu süreçte bana destek olan eşime aileme teşekkür ediyorum. Hep yanımda olup destek verdiler. Zaten başarımın sırrı da onlar. Üç puan için mutluyum. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Onların hepsini kutluyorum. Maçla ilgili ise konuşmak istemiyorum."SERCAN: MORAL BULDUK"Bugün çok mutluyuz. Takımımıza moralde oldu. Daha iyi olacağına inanıyorum. Kötü gidişatı düzeltmek için fırsattı. Bunu iyi değerlendirdik. İnşallah üst sıraları zorlamaya devam edeceğiz."SERDAR KURTULUŞ: BU GALİBİYETE İHTİYAÇ VARDI"Gerçekten galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bozulan morallerin düzelmesi açısından. Haftalardır iyi futbola rağmen karşılığını alamadık. Son 3 hafta on kişi oynadık. Bugün buna ihtiyaç vardı. Bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Bende arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum. Bir operasyonum daha var. 2 ay sonra bir ameliyatım daha olacak."FATY: ÖNEMLİ OLAN 3PUAN"Her şeyden önemlisi üç puan alabilmekti. Evet, bu maçta zayıf kırılgan noktalarımızı gösterdik. Ama bugün önemli olan üç puandı. Bunu aldık. Takımımızın ruh halini değiştirmemiz gerekiyordu. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Yeni ekiple yüksek kalitede çalışmamız var. Bu haftada aynı çalıştık. Galip geldik."