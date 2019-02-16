Bursaspor - Çaykur Rizespor: 0-2

Gürkan DURAL / BURSA, () -

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx)

BURSASPOR: Muhammed Şengezer (x), Barış Yardımcı (x), Santiago Vergini (x), Ertuğrul Ersoy (x), Umut Meraş (x), Ramazan Keskin (x) (Dk. 29 Abdullahi Shehu x), Stephane Badji (xx), Allano Lima (x), Henri Saivet (x), Yusuf Erdoğan (x) (Dk. 35 Burak Kapacak x), Umut Nayir (x) (Dk. 80 Iasmin Latovlevici x)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan (xxx), Mykola Morozyuk (xxx), Chidozie Awaziem (xxx), Mohamed Abarhoun (xx), Darjo Melnjak (xxx), Okechukwu Azubuike (xxx), Abdullah Durak (xx), Aminu Umar (xx) (Dk. 76 Braian Samudio x), Fernando Boldrin (xx) (Dk. 69 Musa Çağıran x), Aatif Chahechouhe (xxx), Vedat Muriqi (xx) (Dk. 84 Prejuce Nakoulma x)

SARI KARTLAR: Ramazan Keskin, Ertuğrul Ersoy, Stephane Badji (Bursaspor) - Chidozie Awaziem, Aatif Chahechouhe (Çaykur Rizespor)

GOLLER: Dk. 12 Aatif Chahechouhe, Dk. 78 Okechukwu Azubuike (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilen karşılaşmada Çaykur Rizespor, deplasmanda Bursaspor’u 2-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisine üç puanı getiren golleri 12’nci dakikada Aatif Chahechouhe ve 78’inci dakikada Okechukwu Azubuike kaydetti. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 25’e çıkararak, 24 puanda kalan Bursaspor’un önüne geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12’nci dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Bursaspor’un kullandığı serbest vuruş sonrasında kazanılan topu kapan konuk ekip oyuncuları kontra atağa çıktı. Hızlı gelişen atakta topla birlikte ceza sahası içerisine giren Boldrin, kısa pasını yanında koşan Aatif’a aktarırken, Aatif da sağ ayağıyla yaptığı dokunuşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

18’inci dakikada Melnjak’ın kısa pasıyla topla buluşan Aatif, ceza sahası yayı içinden kaleyi denerken, şutunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

25’inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Saivet, ceza sahası içerisine doğru ortasını yaparken ön direkte hareketlenen Lima kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin hemen yanından az farkla dışarı çıktı.

30’uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Saivet ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Savunmadan seken topu iyi takip eden Yusuf, ceza yayı önünden kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

45’inci dakikada Burak Kapacak’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında Ertuğrul kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.

48’inci dakikada sol kanattan yapılan orta sonrası topla buluşan Umut Nayir, penaltı noktasının hemen yanından kaleye şutunu çekti. Savunmadan seken topu yeniden önünde bulan Umut, bir kez daha vuruşunu yapsa da bu topa da savunma müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

78’inci dakikada Çaykur Rizespor farkı 2’ye çıkardı. Orta alandan gelişen hızlı atakta topla buluşan Muriqi ceza sahası içerisinde sol çaprazdan kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Muhammed bu topu tokatlarken, kısa düşen meşin yuvarlak ile ceza yayı içinde buluşan Azubuike vuruşunu yaptı ve takımını rahatlatan golü kaydetti: 0-2.

Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)