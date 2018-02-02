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Bursaspor - Beşiktaş maçında tansiyon yükseldi

Gürkan DURAL - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, () Bursaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında sahaya atılan maddeler nedeniyle hakem Halil Umut Meler bir süre oyunu durdurup yardımcılarını yanına çağırdı. Maç, olayların yatışmasının ardından...

Bursaspor - Beşiktaş maçında tansiyon yükseldi

Gürkan DURAL - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, ()

Bursaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında sahaya atılan maddeler nedeniyle hakem Halil Umut Meler bir süre oyunu durdurup yardımcılarını yanına çağırdı. Maç, olayların yatışmasının ardından devam etti.
Bursaspor - Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısında saha olayları yaşandı. Maçın ilk dakikalarında Beşiktaşlı oyuncular korner atışını kullanmaya giderken kale arkası tribünlerinden sahaya yabancı maddeler atıldı. Ricardo Quaresma ise bir süre korner atışını kullanmadı. Yeşil-beyazlı oyuncuların araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı. Ancak ilk yarının son anlarına doğru yeniden saha olayları görüldü. Bursaspor'un koruduğu kale arkasından sahaya yabancı maddeler atılırken, hakem Halil Umut Meler yardımcılarını yanına çağırdı. Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin ile birlikte Emmanuel Badu ve Yusuf Erdoğan tribünleri sakinleştirirken, hakem üçlüsü de bir süre saha içerisinde orta alanda olayların yatışmasını bekledi. Sahanın dört bir tarafı da çevik kuvvet ekipleri tarafından çevrilirken, sahaya atılan maddelerden ötürü foto muhabirleri de zor anlar yaşadı. Oyun bir süre durduktan sonra devam etti.

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