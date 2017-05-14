Bursaspor Beşiktaş'la karşılaşıyor

Cemal EKENTOK/ BURSA ()- PAZARTESİ akşamı Beşiktaş’la karşılaşıcak olan Bursaspor, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Son 3 maçında aldığı farklı yenilgiler alan Bursaspor, son yıllarda yenemediği Beşiktaş karşısında saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda seyincisi önünde oynayacak.

HAKEM BÜLENT YILDIRIM

Müsabakayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcıları Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Bülent Yıldırım bugüne kadar Bursaspor’un 32 maçında görev yaptı. Yeşil beyazlı takım bu maçlarda 15 galibiyet,10 beraberlik, 7 yenilgi alırken 3 kırmızı kart gördü. Bülent Yıldırım en son 10 Aralık 2016’de İstanbul’da Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı maçı yönetmişti.

ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ’TA

Bursaspor ile Beşiktaş Süper Lig tarihinde bugüne kadar 95 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda Bursaspor 16, Beşiktaş ise 43 kez galip geldi, 36 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bursa’da oynanan 47 maçta Bursaspor 12, Beşiktaş ise 16 kez kazanırken, 19 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor, 2013 yılından bu yana Bursa’da oynanan maçlarda rakibine gol atamaması dikkat çekti.

GOLCÜLER BATALLA VE CENK

Bursaspor’un son yıllarda sahasında yenemediği Beşiktaş karşısında yine en büyük kozu 8 gole ulaşan ve sakatlığı geçen kaptan Batlla olacak. Arjantinli Beşiktaş’a karşı oynadığı 9 maçta dört gol atmayı başardı.

BURSASPOR MUHTEMEL KADROSU

Harun- Ertuğrul, Şamil, İsmail, Aziz Behich, Merter, Jorquera, Stancu, Bilal Kısa, Onur Atasaray, Kubilay Kanatsızkuş

SAKAT: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal

CEZALI: Yok

BİLETLERİ FİYATLARI: VIP 1.Balkon: 200 TL, VIP 2.Balkon: 200 TL, Batı Alt Tribün: 100 TL, Spor Toto Alt Tribün: 50 TL, Spor Toto Üst Tribün: 40 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 20 TL, Tofaş Ttribünü: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL