Bursaspor - B.B. Erzurumspor: 1-0

Gürkan DURAL/BURSA,()

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Hakan Karabalcık (xx)

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xxx), Burak Altıparmak (xx), Anıl Karaer (xxx), Mamadou Diarra (xxx), Iasmin Latovlevici (xx), Aykut Akgün (xx), Abdullahi Shehu (xxx), Emirhan Aydoğan (xx) (Dk. 73 Selçuk Şahin x), Musa Araz (x), Igor Wanderson da Silva (x) (Dk. 63 Özer Hurmacı x), Kubilay Kanatsızkuş (xx) (Dk. 77 Yevhen Seleznov x)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Ibrahim Sehic (xx), Cenk Ahmet Alkılıç (x) (Dk. 26 Hasan Batuhan Artarslan x), Hasan Hatipoğlu (x), İbrahim Akdağ (x), Mücahit Albayrak (xx), Osman Çelik (x), Yusuf Emre Gültekin (xx), Rashad Muhammed (x) (Dk. 46 Emrah Başsan x), Gabriel Antoine Obertan (xx), Jugurtha Hamroun (x) (Dk. 80 Oltan Karakullukçu x), Mickael Pote (xx)

SARI KARTLAR: Yalçın Koşukavak (T.D.), Özer Hurmacı (Bursaspor), Jugurtha Hamroun, İbrahim Akdağ, Hasan Hatipoğlu (B.B.Erzurumspor)

GOLLER: Dk. 14 Mamadou Diarra (Bursaspor)

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Bursaspor, sahasında 11 bin 917 biletli seyirci önünde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Bursa temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, mücadelenin tek golü 14'üncü dakikada Mamadou Diarra'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Bursaspor sahasındaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 12'ye yükseltti. Erzurum temsilcisi ise bu sezon deplasmandaki üçüncü maçını da kaybetti ve 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada sol kanattan aldığı topla birlikte ceza alanına giren Kubilay Kanatsızkuş, çaprazdan sert vururken, kaleci İbrahim Sehic üzerine gelen topu kornere çeldi.

14'üncü dakikada Bursaspor öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topa arka direkte Mamadou Diarra'nın kavisli vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Abdullahi Shehu'nun yan çizgiden ortaladığı topa Igor arka direkte kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

60'ıncı dakikada savunma arkasına koşu yapan Mickael Ponte, aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalırken, yaptığı vuruşta kaleci Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.

90+3'üncü dakikada Hasan Hatipoğlu'nun ceza sahası dışından topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

YALÇIN KOŞUKAVAK'A SARI KART

Öte yandan mücadelenin 20'nci dakikada Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hakemin kararına sinirlenince, tepkisinden dolayı hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.



