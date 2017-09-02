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Bursaspor, bayramda da antrenman yaptı

Gürkan DURAL/BURSA, () - BURSASPOR, bir günlük aranın ardından Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklara başladı. Sakatlığı bulunan Pablo Martin Batalla idmanda yer almadı. Süper Lig'de 10 Eylül Pazar günü sahasında Akhisar Belediyespor'u...

Bursaspor, bayramda da antrenman yaptı

Gürkan DURAL/BURSA, () - BURSASPOR, bir günlük aranın ardından Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklara başladı. Sakatlığı bulunan Pablo Martin Batalla idmanda yer almadı.
Süper Lig'de 10 Eylül Pazar günü sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Dünü Teknik Direktör Paul Le Guen'in Kurban Bayramı nedeniyle özel olarak verdiği iznin ardından yeşil beyazlı oyuncular, akşam saatlerinde yeniden Özlüce Tesisleri'nde bir araya geldi. Koşularla başlayan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleri ile devam etti. Çalışmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı. 
BATALLA ANTRENMANA KATILMADI
Yeşil beyazlı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Pablo Martin Batalla antrenmana katılmadı. Arjantinli oyuncunun, kalçasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 günlük izin aldığı öğrenildi. Ayrıca bir süredir sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım da, Joshua John ile birlikte takımdan ayrı olarak çalıştı.
Öte yandan yarın Bursaspor, hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanacak olan bu mücadele saat 17.00'de başlayacak.

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