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Bursaspor Basketbol - TOFAŞ: 80-76

Gürkan DURAL/BURSA, () SALON: Tofaş HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Ayşenur Yazıcıoğlu BURSASPOR BASKETBOL: Perry Jones 18, Christopher James Jones Jr. 14, Gabriel Olaseni 4, Allerik Freeman 20, Tuğberk Gedikli, Mykal Reginald Riley...

SPOR 29.09.2019, 15:15
Bursaspor Basketbol - TOFAŞ: 80-76

Gürkan DURAL/BURSA, ()

SALON: Tofaş
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Ayşenur Yazıcıoğlu
BURSASPOR BASKETBOL: Perry Jones 18, Christopher James Jones Jr. 14, Gabriel Olaseni 4, Allerik Freeman 20, Tuğberk Gedikli, Mykal Reginald Riley 9, Ender Arslan 6, Tevfik Akdamar 7, İzzet Türkyılmaz 2
TOFAŞ: Tarık Phillip 12, Matthew Lojeski 10, Barış Ermiş 7, DJ White 5, Devin Williams 28, Muhaymin Mustafa 6, Muhsin Yaşar 8, Berkan Durmaz

1'İNCİ PERİYOT: 18-16
İLK YARI: 41-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-52
5 FAUL: Devin Williams (39.19) (TOFAŞ) - Gabriel Olaseni (39.49) (Bursaspor Basketbol)

Basketbol Süper Ligi’nde Bursa derbisinin heyecanı yaşandı. Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Bursaspor Basketbol, ev sahibi olduğu maçta TOFAŞ’ı 80-76 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftası Bursa derbisine sahne oldu. Bursaspor Basketbol ev sahibi olduğu mücadelede TOFAŞ’ı ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye iyi başlayan yeşil-beyazlılar, Olaseni ve Freeman’ın sayılarıyla 5-0 öne geçti. TOFAŞ’ın ilk çeyrekte kaydettiği 16 sayının 10’u Devin Williams’tan gelirken, ABD’li oyuncunun çabaları yeterli olmadı ve Bursaspor Basketbol, ilk periyodu 18-16 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin başında pota altındaki etkili oyununu, üç sayı çizgisinin gerisine de taşıyan Bursaspor Basketbol, 14’üncü dakikada Perry Jones’un dış atış isabetiyle farkı 7’ye çıkardı: 30-23. TOFAŞ’ın bu bölümdeki farkı azaltma çabalarına hücum etkinliği ile cevap veren yeşil-beyazlılar, 17’nci dakikada Perry Jones’un top çalarak attığı turnike basket sonrası TOFAŞ’a mola aldırdı: 36-27. Dönüşte de ritmini koruyan ev sahibi, soyunma odasına 41-34 üstün girdi.
İkinci yarıya iyi başlayan TOFAŞ, önce Devin Williams, Lojeski ve Barış Ermiş’in sayılarıyla 8-0’lık seri yakaladı ve skoru 41-41’e eşitledi. 26’ncı dakikada Muhsin Yaşar’ın smaç basketi gelirken, TOFAŞ maçta ilk kez öne geçti: 45-46. Bu bölümde TOFAŞ’ın üst üste top kayıplarını sayılar bularak cezalandıran Bursaspor Basketbol, seyirci desteğini de arkasına alarak son çeyreğe 55-52’lik skor avantajıyla başladı.
Hücumda etkinliğini sürdüren Bursaspor Basketbol, çeyreğin ilk bölümlerinde farkı da korurken TOFAŞ ise özellikle o ana dek takımın tek çift hanelere ulaşan oyuncusu olan Devin Williams’ın sayılarıyla ayakta kaldı. Bir ara 8’e kadar çıkan fark, Devin’in üst üste kaydettiği sayılarla son 2 dakikaya girilirken bire düştü: 68-67. Ardından TOFAŞ’ta Tarık Phillip kritik üç sayı isabetiyle takımını yeniden öne taşıdı. Son dakikaya ise 72-72’lik eşitlikle girildi. Hücumda hata yapmayan Bursaspor, dirençli ve konsantre oyununu bu anlarda da yansıtınca parkeden 80-76’lık galibiyetle ayrıldı.

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