Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Yaşanan çok üzücü"

SPOR Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında İstanbul’da Kasımpaşa’ya 4-0 yenilen Bursaspor’da, taraftarların takım otobüsüne saldırması ve bazı oyuncuları darp etmesiyle birlikte yaşanan olaylar kulüpte hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Kasımpaşa maçı sonrası dün gece Bursa'ya Osmangazi Köprü'nden geçiş yaparak dönen Bursaspor kafilesini taşıyan takım otobüsü, Gemlik'teki gişelerde hız kestiği sırada alınan sonuçları protesto eden bir grup taraftarın önce süzlü saldırısına uğradı. Daha sonra takım otobüsünün kapısının açılması sonucu içeri giren ve birinin elinde bıçak olduğu öne sürülen taraftarlar, kavgaya dönen tartışmada kaleci Harun'u tartakladı. Haber verilmesi soncu olay yerine gelen jandarma ekipleri kafileyi eskort eşliğinde Bursa'ya gönderirken vücudunda morluklar olan Harun ise rapor aldı. Güvenlik güçlerinin kontrolünde Bursa'ya gelen takım otobüsü, futbolcuları benzer saldırının yaşanmaması için Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'ne değil de Sheraton Otel'e götürdü ve futbolcular özel araçlarla evlerine gönderildiler.BAŞKAN ALİ AY: "OLAYLARIN BAZI KISIMLARIN OYUNU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"Gelişen olaylar sonrasında Bursaspor Başkanı Ali Ay ve bazı yöneticiler, bugün toplantı yapıp durum değerlendirmesinde bulunacak. Düzenlenecek toplantı öncesinde basın mensuplarına konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Ali Ay, “Yaşanan olaylar gerçekten çok üzücü ve düşündürücü. Olayların bazı kısımların oyunu olduğunu düşünüyorum. Takımda futbolcular, özellikle yabancılar büyük panik yaşadı. Onları cumartesi günü oynayacağımız kritik Gaziantepspor maçına nasıl motive edeceğimizi bilemiyorum. Üzüntüm çok büyük” dedi.ALİ ADEMOĞLU: "BURSASPOR ÜZERİNDE OPERASYON YAPILIYOR"Bursaspor 2. Başkanı Ali Ademoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bursasporumuz üzerinde maddi, manevi ve sportif operasyon yapılıyor. Bunun çözümlenmesi gerekiyor. Gidiş hiç de hoş değil. Yaşananlar yönetim kurulunun boyunu aşan olaylar. Tüm birimler bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Başarılı bir takımın bu hale düşürülmesi insanı üzüyor" diye konuştu. Bu arada Bursaspor yönetiminin bugün basın toplantısı yapması bekleniyor.KİMLİKLERİ BELİRLENDİÖte yandan Gemlik'teki gişilerde yaşanan arbede sonrası olaylara karışıp kaçan 11 kişinin isimleri jandarma tarafından belirlendi. Yetkililer, "Arkadaşlarımız yakın olan ekip ile olaya müdahale etti. Kaçan kişilerin kimlik bilgileri bizde. Şikayetci olacağını söyleyen Bursaspor'un müracaatını bekliyoruz" dediler.

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