Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Le Guen'i gönderseydik 20 tane sorunumuz olacaktı"

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Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Biz Le Guen’i gönderseydik 20 tane sorunumuz olacaktı. Bu sene yaptığımız transferlerde sadece Sow konusunda hata yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Bursaspor Olağan Divan Kurulu toplantısı Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay ise önemli açıklamalar yaptı. Başkan Ay, başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı ile ilgili "Biz sabırlı insanlarız, Mayıs'ta görüşeceğiz. Başkan adayları çalışmalarını yapıyorlar. Ben de kararımı vereceğim" dedi.

"SADECE SOW'DA HATA YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Yeşil-beyazlı ekibin son zamanlardaki durumunu değerlendiren başkan Ay, "Maalesef bazı şeyler olmuyor. Ben egosu olan bir insan değilim. Bu takım hepimizin takımı. 5-6 maçtır negatif enerji yayılıyor. Birlik olalım, birlik olduğumuzda neler yapacağımız biliniyor. Ben bireysel olarak takımımızdan memnunum. Ama takım olma konusunda sıkıntı yaşadık. Bu sene yaptığımız transferlerde sadece Sow konusunda hata yaptığımızı düşünüyorum. O da bu hafta olmasa da önümüzdeki hafta 11 başlayacak ve inşallah yararlı olacak. Bir önceki kurulda Le Guen bizim değerlerimizden bir tanesiydi. Biz Le Guen’i gönderseydik 20 tane sorunumuz olacaktı" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZ SÖZ VERDİ"

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmelerinin takımın üzerinde negatif bir etki oluşturduğuna işaret eden başkan Ay, "İlk yarıda topladığımız puanların çoğunu Kayserispor maçının ardından kazandık. Bu yüzden fikstür de çok önemli. Oyuncularımız da söz verdi. İnşallah Kayserispor maçını kazanacağız. 25 bine yakın kombine sattık, ancak sattığımız kombine Beşiktaş maçının bir günlük hasılatı. İmza günlerini devam ettirelim denildi. Ancak o gün 3 bin kişi gelmiş ve 60 adet ürün satılmış" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN GEMİ SU ALIYOR"

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç ise "Bursaspor’un büyüklüğüne yakışır hamlelerinin yapılması gerektiğini daha önce belirtmiştim. Sayın başkanım artık bıçak kemiğe dayanmış hatta kemiğe zarar vermektedir. Ekonomik açıdan gösterilen çabayı saygıyla karşılıyoruz, ancak sportif ve idari tablonun düzeltilememesi endişe vericidir. Başkan gemi su alıyor, sizin dalgalarla nasıl boğuştuğunuz değil, gemiyi limana nasıl yanaştırdığınız konuşulacaktır" açıklamasını yaptı.

Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat da son günlerde gelişen bilet konusu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Akhisar maçı sonrası 12 Şubat günü itibarıyla ihbarlar geldi. Bunun ardından 13 Şubat’ta bilet satış görevlisinin savunması istendi. Ardından tazminatsız olarak iş akdi feshedildi. Denetim firmamıza konu ihbar edildi ve çalışma başlandı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu belgeleri divana takdim ediyorum" şeklinde konuştu.

Üyeliklerinde 20 yılı dolduran ve Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan 91 üyenin isimleri okunarak kabul belgeleri Divan Kurulu tarafından verilirken, konuşmaların ardından toplantı sona erdi.

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