Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Küçülmezsek bu iş yürümez"

BURSA,() -

Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulübün küçülmeden düzlüğe çıkamayacağını söyledi. Kulübe bugüne kadar 16.5 milyon Euro aktardığını kaydeden Ay, "Ben seçilmeseydim 2 ay sonra yine kongre olurdu" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Bursa Şubesi, Bursaspor'un yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi'nin yanı sıra Genel Sekreter Engin Aksöz ile yönetim kurulu üyeleri İhsan Altıkardeş ile Erdinç Karakaş'tan oluşan heyeti başkan Ali Ay, ikinci başkan Cem Öztürk ile genel sekreter Ebubekir Keskin ağırladı. Ekmekçi, Ay'ı tebrik ederken, kongre sonucunun Bursaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

"BORÇ 50-60 MİLYON EURO"

Bursaspor'daki son gelişmeleri değerlendiren başkan Ali Ay ise sadece Yeşil Beyazlıların değil tüm kulüplerin zor durumda olduğunu dile getirdi. Yeşil Beyazlıların, Süper Lig'deki diğer takımlara göre bir avantajını bulunduğuna vurgu yapan Ay, "Bursaspor'un borcu diğerlerine göre çok daha az. Şu anda krediler de dahil olmak üzere toplamda 50-60 milyon Euro'luk bir borcumuz var. Bu parayı bulduğumuz anda biz günü yakalarız. Diğer kulüpler Mayıs'tan Mayıs'a 1 yıllık bilanço yaparken, bizler futbolcu ve hocalar da dahil kaç yıllık sözleşmeleri varsa onun üzerinden bilanço hesabı yaparız" dedi.

"BENDEN ARTIK BU KADAR"

Mali gelir açısından en önemli atılımın stadın isim hakkını satmak olduğunu söyleyen Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Bunun yanı sıra forma reklamlarının da değerini artırmamız gerekiyor. Sponsorluk anlaşmalarımız sona erdi. Bu yıl daha farklı düşünüyoruz. Ben de yaklaşık olarak kulübe 16.5 milyon Euro verdim. Bende de bitti. Şu ana kadar hep Ali Ay desteğiyle kulüp buraya kadar geldi. Sponsor desteği ise 1 milyon TL. Kulübün borcu varken bu branşlarda mücadeleye girmek son derece yanlıştı. Belediyelerle görüşeceğiz" diye konuştu.

"3-4 KİŞİ ALACAĞIZ"

Kadroya yapılması düşünülen takviyelerle ilgili konuşan Başkan Ay, "Türkiye'de hangi takım şu an transfer gerçekleştirebildi? Döviz kurundaki sıkıntı herkesin elini kolunu bağlıyor. Bir orta saha, iki de santrafor olmak üzere 3 kişi alacağız ama 4 de olabilir. Samet Aybaba sistemi değiştirecek. Kendisi de takımla ilgili oldukça umut taşıyor. Satabileceğimiz futbolcular da var. Arayıp soranlara fiyatlarını veriyoruz. Ancak henüz bir resmi teklif yok. Bu yıl Türkiye Futbol Federasyonu da işi sıkı tutacak. Transferde Badji'de belli bir noktaya geldik. Yabancı olarak santraforlara bakıyoruz. Jires Kembo ise Aybaba'nın gözüne giremedi" açıklamasında bulundu.

270 MİLYON LİRA ÖDEME

Kulübün mali yapısına ilişkin bilgilendirmelerde de bulunan Ali Ay, "Hiçbir futbolcu alıp satmadığımızı düşünelim. Bütçe hocalara ödemeler ve primler de dahil 100 milyon TL çıkıyor. Biz bu yıl 270 milyon TL ödeyeceğiz. Geçmişten gelen, altyapı ve amatör branşlara olan borçlar var. Kangrenli yeri kesmezsek, biz kendimizi küçültmezsek bu iş yürümez. İlk geldiğimizde 280 personel vardı. 5 çaycı vardı. Şu an 204 kişi, 140 kişiye kadar düşeceğiz. Aylık 1.5 milyon TL personel maaşı ödüyoruz. Yeşil Bursa satılmazsa kesin bir kararla kapatacağız. Bursaspor'da basketbolu ayırmayı planlıyorum. 5 kuruş para vermek istemiyorum. Başkasına da devredebiliriz. Kulübün esas belini büken onlar" dedi.

1963 TRİBÜNÜ GELİYOR

Bu sezona ilişkin hedeflerini de açıklayan Bursaspor Başkanı Ay, "İlk 10 içerisinde yer almak istiyoruz. Hedefi büyük tutarsan, problem de aynı ölçüde büyük olur. Genç oyuncularımızı da vitrine çıkaracağız. Teknik direktör Samet Aybaba da en az 2-3 futbolcunun altyapıdan geleceğini söyledi" dedi.

Kombinelere ilişkin de bilgi veren Ay, "Haftaya çıkacak. 1963 Tribünü yapacağız. Son derece konforlu bir yer olacak. Kombinelerden toplam gelirimiz 11-12 milyon TL civarında olacak. Sosyal medyadan yazılar ise akıl alacak gibi değil" ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İDDİASI

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kongreye ilişkin çarpıcı yorumlarda bulunan Ay, "Ben neden seçildim biliyor musunuz? Diğer adaylardan hangisi bu göreve gelirse gelsin, en fazla 2 ay sonra yeniden kongre olurdu. Seçim öncesi fon vaatleri vardı. Bizler de birkaç fonla irtibat kuracağız. Mutlaka eninde sonunda toparlanacağız. Gençlerden oluşan yeni ekibimiz çok çalışıyor" açıklamasını yaptı.

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