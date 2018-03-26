Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Gençlerin önünde güzel bir Enes Ünal örneği var"

Gürkan DURAL/BURSA,() BURSASPOR'DA 4 genç oyuncu profesyonelliğe adım atıyor. Başkan Ali Ay, "Önümüzde güzel bir Enes Ünal örneği var. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah buradan nice Enes’ler yetişir" dedi. Bursaspor Futbol Akademisi'nde...

Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Gençlerin önünde güzel bir Enes Ünal örneği var"

Gürkan DURAL/BURSA,()

BURSASPOR'DA 4 genç oyuncu profesyonelliğe adım atıyor. Başkan Ali Ay, "Önümüzde güzel bir Enes Ünal örneği var. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah buradan nice Enes’ler yetişir" dedi.
Bursaspor Futbol Akademisi'nde yer alan Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Çağatay Yılmaz kendilerini profesyonel yapan sözleşmeleri imzaladı. U19 Milli takımında olan Ramazan Keskin ise milli takım dönüşü sözleşmesini imzalayacak.
İmza töreninde konuşan ve "Türkiye’de en iyi altyapılardan birine sahibiz" diyen Başkan Ali Ay ise, "Liglerimizde ve milli takımda oynayan oyuncularımız var. Bu sene de 4 futbolcumuzla profesyonel imza atacağız. Kulübümüze ve kendilerine hayırlı olsun. İnşallah başarılı olurlar. İmza atmakla herşey bitmiyor. Sonrası daha önemli. Bursaspor’a katkı vermeleri için çok çalışmaları kazım. Önümüzde güzel bir Enes Ünal örneği var. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah buradan nice Enes’ler yetişir. Burada ailelere de çok iş düşüyor. Biz eğitim veriyoruz ama onlar da gerekli eğitim versinler. Anneler babalar çok işe karışıyorlar hocaları dinlesinler. Hep beraber gayret göstereceğiz. Maalesef geçen sene profesyonel yaptığımız futbolcular kendilerine bakmadıkları için başka takımda oynuyorlar. Genç kardeşlerimize tavsiyem kendilerine iyi baksınlar ve çok çalışsınlar” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314