Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan Aziz ve Ekong açıklaması

Gürkan DURAL / BURSA,() - BURSASPOR Başkanı Ali Ay, Aziz Behich için İngiltere'den resmi teklif gelmediğini belirtirken, Ekong içinse gelen tekliflerin çok düşük olduğunun altını çizdi.

Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ederken, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncularından Aziz Behich ve William Troost-Ekong'un ismi transferler iddialarıyla anılmaya başlandı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada iddialara açıklık getirdi. Özellikle İngiliz basınında çıkan Aziz Behich için İngiltere'den teklif geldiği yönündeki haberlere ilişkin konuşan Başkan Ay, "İngiltere'den Aziz Behich için henüz bir teklif yok" dedi. Dünya Kupası'nda boy gösteren bir diğer oyuncuları William Troost-Ekong'a dair ise Başkan Ay, "Ekong için teklif geldi ancak çok düşük. Daha önceden de söylediğimiz gibi, değerini bulan her oyuncu ile yollarımızı ayırabiliriz. Transfer döneminin kapanmasına uzun bir süre var" diye konuştu.

Başkan Ali Ay, Harun Tekin'in durumu hakkında da yeni bir gelişmenin olmadığını sözlerine ekledi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Harun Tekin için özellikle Beşiktaş, takas yoluyla bu transferi noktalamak isterken yeşil beyazlı kulüp takas istemiyor.

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