Bursaspor Başkanı Ali Ay: Bursaspor’u düzlüğe çıkartmak istiyorum

Cemal EKENTOK/BURSA, () - BURSASPOR Kulübü’nün olağan Divan Kurulu toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Salonu’nda yapıldı.

Saygı duruşu, istiklal marşının okunmasının ardından, yeni üyeler tek tek okundu. Ardından Divan Başkanı İdris Sevinç, kurulun işleyişi ile ilgili verdiği açılış konuşmasında, kurulun ihtiyari bir birim olduğunu belirtti.

Tüzükte gerçekleştirilen değişiklik sonrasında Divan Kurulu üye olma sınırının 20 yıla çekilmesiyle birlikte 625’e ulaşan Bursaspor Kulübü Divan Kurulu toplantısında ayrıca Üye Kabul ve Sicil Kurulu seçimleri 213 üyenin katılımıyla yapıldı. Yapılan oylama sonrasında 144 oy alan Mehmet Demirkakan ve 141 oy alan Gökhan Tulzacıoğlu asil, 22 oy alan Recai Düzce ilk yedek olurken, 20’şer oy alan iki üyeden Recep yıldız feragat edince 2. yedek üye ise Erkan Omaç oldu. 5 oy ise iptal edildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, konuşmasına divana yeni kabul edilen üyeleri kutlayarak başladı. Kulübün mali konumu hakkında bilgi vermek istediğini, ancak kötü olay yaşadıkları için buna gerek görmediğini söyledi.

Bir sonraki divan toplantısında veya 3-4 hafta sonra yapmayı düşündükleri basın toplantısıyla gerekli açıklamaları yapacaklarını belirten Ali Ay, “Hatalarımızla yüzleşme zamanı gelmiştir. Kimse kimseyi suçlamadan bu yüzleşmeyi yapmalıdır. Hepimizin hayatında hatalar vardır. Ben doğru bir adamım, doğru bildiğimi yaparım. Benim de hatalarım oldu. Hiçbir zaman siyasetle uğraşmadım. Benim tek uğraşım, işim, evim ve Bursaspor. Bursaspor yenince seviniyor, kaybedince üzülüyorum” dedi.

'İMZA TOPLUYORLARMIŞ'

“Maalesef sizin karşınıza 6 maçını kaybetmiş bir başkan olarak değil, tam tersi kazanmış olarak gelmek istiyordum. Maalesef futbolda bunlar oluyor. Seçim olunca tüm camia bir araya geliyor. İş paraya gelince bütün camia kaçıyor” diyerek şunları söyledi:

“Birbirini karalama, kuyu kazma. Bir duyum aldım. İmza falan da toplanacakmış. Gelsinler ilk imzayı ben atayım. Çok meraklı arkadaş varsa cebinde de para varsa gelsin buyursun. Ben her şeyi yapmaya hazırım. Çünkü ben Bursaspor’u çok seviyorum. Şimdi tüm ayrıldığımız hususları bir kenara bırakalım ve kalan 12 maça konsantre olalım. Batalla ile konuştum. Bugün gazetenin birinde talihsiz bir açıklama vardı. Bunu bana sordu. Sen işine bak. Gaziantepspor maçına odaklan. Sarılarak arkadaşların yanına gitti. Yazılanların doğru olduğuna inanmıyorum.”

'KONUŞAN ARKADAŞ İSTEFA ETTİ'

Yeni sezonda çok farklı bir Bursaspor'un izleneceğini belirten Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz o arkadaş da istifasını verdi. Öyle durum var ki artık rekabet ortamındayız. Hakemlerle problemimiz var. Kupa maçıyla beraber 8 maçı 10 kişi bitirdik. Yüzümüze baka baka hata yapıyorlar. Sanki bizimle oyun oynuyorlar. Biz futbolun adaleti neyse, aynı şekilde bize de verilmesini istiyoruz. Ben tüm taraftarlarımızdan rica ediyorum. Üç milyonluk şehrin en büyük markası, herkesin bir olması gerektiğini ve bu işi sezon sonuna kadar yüzümüzün aklıyla bitirmemiz gerektiğini hepinize söz veriyorum, önümüzdeki sene çok daha farklı bir Bursaspor izlettireceğim.”

TÜZÜK KONGRESİNDE BİR GRUP KARARLIYDI

“Tüzük seçimine de değinmek istiyorum. Tüzük için gerekli liderlerle Bursaspor dernekleriyle konuşuldu. Rica ettiler. Bu eski tüzüğün devamı biz yeni tüzük hazırlayalım dediler. Eğer başka bir başkan olsaydı, bunu kesinlikle kabul etmezdi. Daha önceki tüzüğe göre başkan ve yönetimin yaptırımları şuan ki tüzüğe göre çok daha az. Ben de onay verdim neticede demokratik bir insanım. Fakat öyle bir hal aldı ki, konuşma ihtiyacı duymadım. Genel Kurulun vermiş olduğu karara saygılıyız, ama oraya gelen grup hazır olarak gelmiş bir gruptu. Ben ne söylersem söyleyeyim kafalarındaki belliydi.”

'9 KİŞİLİK YÖNETİM İSTEDİM'

“Benim için en önemli maddelerden bir tanesi yönetim kurulunun 9 kişiye düşürülmesi ve Bursaspor’un halka arzı ile ilgili onay verilmesiydi. Bursaspor’un ne durumda olduğunu biliyoruz. Bu halka arz çok önemliydi. Netice de 15 kişi çok fazla. Muhakkak arada problem çıkıyor. Ben bunları düşünerek 9 kişi istedim fakat Genel Kurul 13 kişi dedi. Halka arzı da kaldırdılar. Bursaspor’un halka arz edilecek bir şeyi yok. Eksi 70-80 milyon TL bakiye veren artı aktifleri olmayan bir Bursaspor halka arz edilir mi? İki üç tane istasyon yeri belirledik. Arsalar belirledik krediyi bekliyoruz. Artı duruma geçip ondan sonra halka arz edecektik.”

'BURSASPOR İÇİN BURADAYIZ'

“Gruplaşmak zorundamıyız bunu çözemedim. Neticede hepimiz Bursaspor için buradayız. Asıl olan Bursasporluluktur. Ama maalesef kötüye gitmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Lütfen belden aşağı vurulmasın. Taraftarımıza algı yapılmasın. Neticede biz Genel Kurulun oylarıyla seçildik ve onların oylarıyla gideceğiz. Tekrar söylüyorum parası olan arkadaşlar gelsin benimle konuşsun ben gereğini yaparım.”

TELEKOM ŞİRKETİ KURUYORUZ

“Telekom şirketi kuruyoruz. Gelecek hafta onaylanacak ve sonra Trabzonspor bu işten 30 milyon TL’ye yakın bir maddi kazanç sağlamış. Tüm taraftarlarımızın 516 nolu hatta hücum etmesini istiyorum. Mali tabloda çok fazla yere gelemedik. Hayal kırıklığına uğradım ama bu demek değildir ki Ali Ay yönetimi bu işi düzeltmeyecek. Ben Bursaspor’u düzlüğe çıkartıp layıkıyla bırakmak istiyorum. Çünkü arkamdan iyi konuşulmasını istiyorum.”

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