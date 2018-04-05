Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Bursaspor'un bundan sonra 300 - 400 bin Euro'nun üstünde transfer yapması mümkün değil"

Gürkan DURAL/BURSA,() Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Bursaspor'un bundan sonra 300 - 400 bin Euro'nun üstünde bir transfer yapması mümkün değil. Ciddi bir mali sıkıntı var. Herkesin farkına varması lazım" dedi. Bursaspor Başkanı Ali Ay,...

Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Bursaspor'un bundan sonra 300 - 400 bin Euro'nun üstünde transfer yapması mümkün değil"

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Bursaspor'un bundan sonra 300 - 400 bin Euro'nun üstünde bir transfer yapması mümkün değil. Ciddi bir mali sıkıntı var. Herkesin farkına varması lazım" dedi.
Bursaspor Başkanı Ali Ay, yeşil beyazlı ekibin antrenmanında basın mensuplarıyla sohbet etti. Takımın idmanını takip eden başkan Ay, önlerindeki Kasımpaşa maçına ilişkin, "Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli bir maç. Her maça aynı ciddiyetle çıkıyoruz ancak bazen olmayınca olmuyor. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" dedi.
Kulübün içerisinde bulunduğu mali sıkıntılara da değinen başkan Ay, "Mali sıkıntılarımız elbette bizi üzen taraf. Bunları da hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Birlik olmayı bu yüzden devamlı söylüyorum. Bursaspor'un bundan sonra 300 - 400 bin Euro'nun üstünde bir transfer yapması mümkün değil. Ciddi bir mali sıkıntı var. Herkesin farkına varması lazım artık. Gelecek sezondan itibaren puan silmeler başlayacak artık. Bursaspor'u bu duruma kimse sokmamalı. Biz de bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314