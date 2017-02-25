Bursaspor Başkanı Ali Ay: Böyle taraftarlık olmaz olsun

BURSASPOR Başkanı Ali Ay, dün oynanan Kasımpaşa maçının ardından futbolculara yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle taraftarlık olmaz olsun" diye tepkisini dile getirdi."Biz top oynuyoruz, savaşa gitmiyoruz. Bu işi çözeceğiz. Bıçağı otobüste düşürmüşler. Futbolcularımız ve hocalarımız yalan söyleyecek durumu yok. Benim bıçağım değil o.Bu Bursaspor tarihine kara leke olarak girmiştir" dedi.Spor Toto Süper Lig’in 22'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 4-0 mağlup olan Bursaspor’da futbolcular, maç sonunda taraftarların saldırısına maruz kaldı. Takım otobüsünü durdurarak içerisine giren 5 taraftar, futbolculara saldırdı. Olaya ilişkin bugün Özlüce Tesisleri’nde basın toplantı düzenleyen Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Otobüsün durumunu bıçağı arkadaşlar düşürmüşler onu gösterecek. Dün alınan mağlubiyet Bursaspor taraftarının derinden yaraladı. Biz tabi daha fazla üzüldük. Maçın kırılma anı hakemin penaltı kararıdır. Hakem 3 metreden görememiş kararı yan hakeme bırakmıştır. Bu meselelere sakin yaklaştık. Bu işin şakası yok. Dün akşamdan bu yana federasyon başkanı dahil herkesle görüşüyorum. Saha içinde de dışından da hakkımızı arayacağız. Gerekirse de İstanbul’a gideceğiz" dedi.YENİLMEK FUTBOLUN DOGASINDA VARGece geç saatlerde futbolculara yönelik yapılan saldırıya ilişkin ise Başkan Ay, "Maçlar kazanılır, kaybedilir, oyuncuların performansı değerlendirilir. Taraftarımız tabiî ki üzülecek, futbolun doğasında taraftarın futbolculara gitmesi yok. Bu kabul edilemez. Kalecimiz Harun rapor aldı. Herkesin çok sevdiği futbolcu. Bilmiyorum halini gördünüz mü? Harun tepki gösterecek isim midir? Neredeyse Harun suçlu çıkarılacak. Konuyla ilgili adli süreç başladı. Dün ile ilgili fotoğraflar burada. Valimiz ile görüştük. Destek oluyorlar. Çok sayıda taraftarımızdan da destek telefonu alıyoruz. Herkes çok üzgün. Bursaspor sahipsiz değildir."YÖNETİM OLARAK KARAR ALDIK"Bu sıkıntılı süreçten çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bazı kararlar aldık. Yarın yönetim kurulu toplantısından sonra paylaşacağız. Bursaspor taraftarı ile vardır. Biz bir bütünüz. Bu süreci biz aşarız. Kimse merak etmesin. Dün Orhangazi’de 11 kişi alındı. Sonradan salmışlar ama biz hocalarımız futbolcularımız ve yönetim olarak şikayette bulunduk. Bugün ve yarın alacaklar. Harun’un yüzünde morluk var. Morluk demeyeyim, buz tedavisi yaptıkları için yara diyelim ona. Fizyoterapist arkadaşlarımız, birkaç tane daha futbolcumuz da var. Batalla da fazla bir şey yok. Arbede olmuş. Konuşmadan önce camlar kırılmış. En büyük hata kapının açılması olmuş. Gişelerde arkadan takip edilmiş. Sonradan önüne geçmişler. İçeri girerek küfür etmişler. Küfür edince Harun dayanamamış. Büyük bir kavga çıkmış. Ben yazıklar olsun diyorum. Bundan sonra kesinlikle bu tip olaylara seyirci kalmayacağız. Bu tip olayların sonuna kadar üzerine gideceğiz. Yüzde 5’lik bir kesim bu şekilde emellerine ulaştılar."BASIN MENSUPLARININ SORULARINI CEVAPLADIFutbolculardan ayrılmak isteyen oldu mu? sorusuna ise Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Bunlar bizim futbolcularımız. Onlarla da görüşmelerimiz olacak. Onlara ben garantiyi vereceğim. Emniyetimiz, valimiz ile yarın bakanımız ile de görüşeceğiz. Böyle taraftarlık olmaz olsun. Biz top oynuyoruz savaşa gitmiyoruz. Bu işi çözeceğiz. Taraftar profilinin değişmesinin doğru olacağını burada görüyoruz. Bıçağı otobüste düşürmüşler. Pazartesi günü gişelerdeki kameralar da incelenecek. Futbolcularımız ve hocalarımız yalan söyleyecek durumu yok. Benim bıçağım değil o" dedi.DEMİRÖRENLE GÖRÜŞTÜKTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüklerini ifade eden Ay, "Yıldırım başkan da çok üzülmüş. Ben ona hakemlerden bahsettim. Ben geçen hafta randevu talep etmiştim. Herhalde bu hafta görüşeceğiz. MHK başkanına serzenişte bulundum. Elinde kısıtlı imkanların olduğundan bahsetti. Biz de çok üzülüyoruz. 7-8 maçı biz 10 kişi oynadık" diye konuştu.PES ETMEK YOK'Dünden sonra görevi bırakmak ile ilgili düşünceniz oldu mu?' Sorusuna ise Ay, "Pes etmek yok. Zaman ne gösterir ona göre sonradan karar veririz" dedi.TRANSFERDE HATA YAPTIKÖzeleştiri yaptıklarını ifade eden Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Ben işimde de yapıyorum özeleştiriyi. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bizler de hata yaptık. Bütün taraftarımızdan şunu rica ettim; 'Kulüp batmak üzere, bana 1-2 sene müsaade edin, kulübü ayağa kaldıralım' dedim. Transferlerde hatalar yaptık ama daha çok ben mali konulara eğildim. Hata olarak 1-2 transferlerde hata yaptığımızı düşünüyorum. Elimizdeki imkanlar belliydi.BURSASPOR TARİHİNE KARA LEKE SÜRDÜLEREmniyetin güzergah üzerinde gerekli tedbirleri aldığını ifade eden Ay, sözlerini şöyle tamamladı:"600 metre sonra emniyet tedbirleri vardı. Bugün paşamız da aradı. Orası Jandarma bölgesiymiş. Buradaki tek şey 500 metre ileride olmasıydı. Allah bir daha bugünleri göstermek inşallah. Bu Bursaspor tarihine kara leke olarak girmiştir. Bütün taraftarlarımızın Bursaspor’u koşulsuz desteklemesini istiyoruz. Antep maçına çıkacağız. Bizim için önemini biliyorsunuz. Taraftarsız oynayacağız. Bize destek vermelerini istiyorum."FOTOĞRAF