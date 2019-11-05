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Bursaspor - Balıkesirspor: 0-0

Gürkan DURAL/BURSA,() STAT: Bursa Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Cemal Bingül (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx) BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xx) - Abdullahi Shehu (xx), Anıl Karaer (xx), Mamadou Diarra (xx), Iasmin Latovlevici...

SPOR 04.11.2019, 21:07
Bursaspor - Balıkesirspor: 0-0

Gürkan DURAL/BURSA,()

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Cemal Bingül (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)
BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xx) - Abdullahi Shehu (xx), Anıl Karaer (xx), Mamadou Diarra (xx), Iasmin Latovlevici (x) (Dk. 74 Onur Atasayar x), Aykut Akgün (x), Emirhan Aydoğan (x) (Dk. 85 Ramazan Keskin ?), Burak Kapacak (xx), Recep Aydın (x) (Dk. 68 Yevhen Seleznov x), Özer Hurmacı (x), Kubilay Kanatsızkuş (x)
BALIKESİRSPOR: Andrija Vukovic (xxx) - Okan Alkan (x), Oğuzhan Çapar (xx), Tomislav Glumac (xx), Doğa İşeri (x), Furkan Çil (xx), Antonio Mrsic (x), İbrahim Halil Çolak (xx), Foxi Kethevoama (x) (Dk. 86 Batuhan İşçiler ?), Aly Malle (x) (Dk. 58 Mahatma Osumanu Otoo x), Rahmi Anıl Başaran (x) (Dk. 69 Abdülkadir Kayalı x)
SARI KARTLAR: Emirhan Aydoğan, Aykut Akgün, Özer Hurmacı, Abdullahi Shehu (Bursaspor) -  Ali Tandoğan (Teknik direktör), Aly Malle, Antonio Mrsic (Balıkesirspor)

TFF 1’inci Lig’de 10’uncu haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor, Balıkesirspor’u ağırladı. Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Balıkesirspor puanını 17’ye çıkarırken, Bursaspor da 16 puanla rakibini takibini sürdürdü. Ev sahibi ekip bu sonuçla, iç sahada ilk kez puan kaybetti.

36’ncı dakikada Bursaspor etkili geldi. Sağ kanattan gelen topu ayağıyla yumuşatarak ceza yayına doğru Burak indirirken, burada hazır bekleyen Emirhan dilediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.
48’inci dakikada ceza sahasına doğru gönderilen top Balıkesirspor savunmasından sekince Recep Aydın’ın önüne düştü. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Recep’in vuruşunda top yandan auta çıktı.
54’üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşu sonrası arka direğe doğru doğru yönelen topa Diarra kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak oyun alanına döndü ve tehlike savunma tarafından uzaklaştırıldı.
67’nci dakikada Bursaspor önemli bir fırsattan daha yararlanamadı. Özer’den aldığı pasla birlikte sağ çaprazda rakibinin bacak arasından geçirdiği topla ceza sahasına giren Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Vukovic kurtarışıyla gole izin vermedi.
Mücadele gol olmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

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