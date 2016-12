Bursaspor- Aydınspor 1923: 1-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Cemal EKENTOK/ BURSA ()

STAT: Bursa Büyükşehir belediyesi

HAKEMLER: Murat Özcan (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Gökmen Olgaç (xx)

BURSASPOR: Mert Günok (xx)- Mert Örnek (xx), Faty (xx), Ertuğrul (xx), Bünyamin (xx), Merter Yüce (xx), Berkay Yıldız (xx) (Dk.90 İsmail Can), Josua John (x) (Dk.64 Sinan Bakış xx), Deniz Yılmaz (xx), Sercan Yıldırım (x) (Dk.85 Tomas Necid), Kubilay Kanatsızkuş (x)

AYDINSPOR 1923: Evren (xx)- Erdi (xx), İsmail (xx), Ömer (x), Mustafa (xxx) (Dk.90+5 Emre), Gürcan (xx) (Dk.53 Veysi xx), Şamil (xxx), Oğuzhan (xx) (Dk.87 Haluk), Vedat (xx), Serkan (xx), Berat Ali (xxx)

GOLLER: Dk.42 Sercan Yıldırım (Bursaspor), Dk.52 Berat Ali (Aydınspor 1923)

KIRMIZI KART: Dk.36 Ömer (Aydınspor 1923)

SARI KARTLAR: Sercan Yıldırım, Mert Örnek (Bursaspor), Vedat, Erdi, Şamil (Aydınspor 1923)

ZİRRAT Türkiye Kupası G Grubu dördüncü karşılaşmasında Bursaspor, sahasında Aydınspor 1923’ü konuk etti. Yağan sula karın ağırlaştırdığı zeminde, Bursaspor on kişi oynayan rakibi karşısında 1-1 berabere kaldı.

Hakamen bitiş düdüğünden sonra Bursasporlu taraftarlar takımı uzun süre protesto etti.

15.dakikada Sercan’ın köşe atışında Faty’ın kafa şutunu kaleci Evren tokatladı. Kubilay topu boş kaleye atamadı.

27.dakikada Deniz Yılmaz soldan yaptığı ortada Sercan’ı topla buluşturdu. Sercan’ın vuruşunda kaleci tehlikeyi uzaklaştırdı.

36.dakikada Bursaspor atağında Bünyamin’i düşüren Ömer ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

42.dakikada Deniz Yılmaz’ın pasında ceza alanı içerisinde topu kontrol eden Sercan, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

44.dakikada Deniz Yılmaz’ın pasında yine ceza alanı içerisinde topla buluşan Sercan’ın vuruşu bu kez üstten dışarıya gitti.

49.dakikada orta alandan atılan uzun pasla hareketlenen Berat Ali ceza alanına girdi, şutunu atağı an araya giren Ertuğrul tehlikeyi uzaklaştırdı.

62.dakikada gelişen Aydınspor 1923 atağında Vedat’ın sağdan ceza alanı içerisine yaptığı ortada topu kontrol eden Berat Ali, güzel bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

72.dakikada Mert Örnek’in pasında Deniz arka direkte Sercan’ı gördü. Sercan bomboş durumda kötü bir vuruşla topu kaleci Evren’in kucağına attı.

88.dakikada Sinan’ın köşa atışında arka direkte topla buluşan Necid kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı dışarıya attı.



