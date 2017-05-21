BURSASPOR, bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.Cumartesi akşamı deplasmanda oynadığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor, ara vermedi. Yeşil beyazlı takımın antrenmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Daha sonra topla koordinasyon çalışması yapan futbolcular, son bölümde dar alanda minyatür kale maç oynadı.Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular ise kondisyon ve havuzda çalıştı. Sakatlığı bulunan Bilal Kısa'nın tedavisine devam edilirken Aziz Behich ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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