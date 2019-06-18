Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bursaspor altyapısında eski günlerini arıyor

Gürkan DURAL/BURSA,() -  Altyapıdan çıkardığı oyuncularla birlikte bir döneme damga vuran Bursaspor’un son 10 yıllık süreçte yalnızca 3 altyapı oyuncusu Avrupa’ya giderek para kazandırdı. Altyapısıyla ün salan Bursaspor, Türk futboluna...

Bursaspor altyapısında eski günlerini arıyor

Gürkan DURAL/BURSA,() - 
Altyapıdan çıkardığı oyuncularla birlikte bir döneme damga vuran Bursaspor’un son 10 yıllık süreçte yalnızca 3 altyapı oyuncusu Avrupa’ya giderek para kazandırdı.
Altyapısıyla ün salan Bursaspor, Türk futboluna yetiştirdiği isimlerle dikkat çekmesine karşın bu oyuncuları Avrupa’ya ihraç etmekte zorlanıyor. Özellikle transfer gelirlerini yükselttiği son 10 yıla bakıldığında yeşil-beyazlı kulübün altyapısından yetişen yalnızca 3 oyuncu, Avrupa ekiplerine transfer oldu. Enes Ünal, Mehmet Zeki Çelik ve Batuhan Altıtaş’ın transferiyle birlikte Bursaspor’un kasasına ise toplamda 6 milyon 50 bin Euro’luk para girdi.
Bursaspor böylelikle, söz konusu süreç içerisinde altyapısından yetiştirdiği oyuncuları direkt olarak yurtdışına satan kulüpler arasında en fazla gelire sahip üçüncü ekip oldu. Bu noktada Galatasaray 26 milyon Euro ile başı çekerken; Altınordu da 8 milyon Euro’luk  gelir elde etti. Beşiktaş’ın ise 6 milyon Euro, Medipol Başakşehir’in de 1.5 milyon Euro’luk geliri bulunuyor.
Bursaspor, son olarak 4 yıl önce direkt olarak altyapısından yetişen oyuncusunu yurtdışına gönderdi. 2015 yılının yaz transfer döneminde Enes Ünal, İngiltere’nin Machester City Kulübü’ne 4.4 milyon Euro karşılığında transfer olurken, aynı süreçte Batuhan Altıtaş da 400 bin Euro karşılığında Almanya’nın Hamburg Kulübü’ne gitti. Bir sonraki sezon Mehmet Zeki Çelik ise İstanbulspor’a transfer olurken, daha sonra buradan Fransa’nın Lille Kulübü ile anlaşmasının ardından Bursaspor’un kasasına 1.25 milyon Euro girdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328