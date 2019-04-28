Bursaspor - Akhisarspor maçının ardından

Gürkan DURAL - Hasan BOZBEY / BURSA () - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Akhisarspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçtan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından her iki takım teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, alınan sonuçtan ötürü üzüntü yaşadıklarını ancak umutsuz olmadıklarını vurguladı. Karşılaşmanın genelinin iki takım için de ortada geçtiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, özellikle stres yaşadıkları maçlarda üretkenliklerinin azaldığına işaret ederek, "Belki de taktik ve oyun anlayışının bittiği maçlardan biriydi. Daha arzulu ve istekli oynamamız gerekiyordu. Özellikle rakibin girdiği pozisyonlar var. Mağlup da olabilirdik. Üzüntülüyüz ama umutsuz değilim. Çünkü ligin belki üretkenlik anlamında az ama dirilik anlamında ilk üçe giren bir takımım var. Bunun bundan sonraki maçlarda bizi etkileyeceğine inanıyorum. Devam edeceğiz. Belki taraftarlarımızı bu söylemler kızdırabilir ama mağlup da olabilirdik. Kesinlikle umutsuz değilim" dedi.

"DEVAM ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Diri bir takımının olduğunu ancak bunu sakatlıkların da ciddi ölçüde kendilerini etkilediğini dile getiren Bakkal, "Bu süreç böyle geçecek. Çok zor maçlar oynuyoruz. 4 maçımız var. Bunların hepsini kazanabilir, puan da kaybedebiliriz. Kendi sahamızda Akhisarspor ve Göztepe maçlarını yüzde yüz kazanmamız gerekiyordu. Bu maçları belki de böyle oynayacağız. Çok yaşadığım için biliyorum inat etmemiz gerekiyor. Bıkmadan usanmadan. Bu süreç öyle gidecek. İnsanları anlayabiliyorum. Çalıştım çok çalıştım bu ortamlarda ama özellikle bundan sonraki maçlarda birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. inşallah çıkacağız ve buna da inanıyorum. Bursaspor çok büyük bir camia. Başka davranışlar bizi burada düşürür. Onun için de bu desteğin artarak devam etmesi gerekiyor. Enerjiyi düşürmeden devam etmekten başka çaremiz yok. Diğer her şey zarar getirir" ifadelerini kullandı.

ERCAN KAHYAOĞLU: LİG BİTMEDEN HİÇBİR ŞEY BELLİ OLMAYACAK

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ise iyi mücadele ettiklerini ve kalan maçlarda vazgeçmeden inatla devam edeceklerini ifade etti. Bursaspor'u iyi analiz ettiklerini belirten Kahyaoğlu, "İncelemelerimiz sonucunda ikili mücadelelerde rakibimizin iyi olduğunu gördük ama çocukların mücadelesi bunları oyun içinde son derece iyi önledi. Bu yüzden oyuncularımı kutluyorum. Önümüzdeki maçlarda inatla heyecanımız devam edecek. Vazgeçmek yok. Vazgeçmeden devam edeceğiz. Lig bitmeden hiçbir şey belli olmayacak ve ligin altı oldukça mücadeleci geçiyor. Biz sonuna kadar inatla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mesut Bakkal'ın açıklamaları

- Ercan Kahyaoğlu'nun açıklamaları