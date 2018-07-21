Bursaspor, Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup etti

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Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Bursaspor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig’in yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor’u 1-0 malğup etti.

Afyonkarahisar kampına devam eden Bursaspor ile Afjet Afyonspor yeni sezon öncesi hazırlık maçında Afyonkarahisar Zafer Stadı’nda karşılaştı. Afjet Afyonspor sahaya Bekir, Türker - Mehmet, Arapi, İsmet, Nazmi, Ali Kılınç, Yasin Yener, Ersel, Aykut Uluç ve Oltan Karkullukçu 11'iyle çıktı. Bursaspor ise Harun Tekin - Barış Yardımcı, Ertuğrul, Willian Ekong, Onur Atasayar, Badji, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Aziz Behich ve Stancu 11'iyle Afjet Afyonspor karşısına çıktı.

Karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetirken yardımcılıklarını ise Cumhur Altay, Deniz Turgut ve Davut Çelik yaptı. Maçın ilk yarısına Afjet Afyonspor başladı. 37'nci dakikada Bursaspor Aziz Benich ile Afjet Afyonspor karşısında 1-0 öne geçti. İkinci yarıda başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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