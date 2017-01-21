Bursaspor-Adanaspor: 0-1

HASAN BOZBEY/BURSA, ()

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadı

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İsmail Şencan (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Erdem Özgenç (xx) (Dk.79 Boban Jovic xx), İsmail Konuk (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), Aziz Behich (xx), Ricardo Faty (xx), Şamil Çınaz (xx), (Dk.69 Bogdan Stancu xx) Pablo Batalla (xx), Cristobal Jorquera (xx), Kubilay Kanatsızkuş (xx), Deniz Yılmaz (xx), (Dk.83 Sercan Yıldrım xx)

ADANASPOR: Charles Itandje (xxx), Ousmane Viera (xxx), Renan Diniz (xxx), Sami Can Keskin (xxx), Rodrigo Freitas (xx), Renan Da Silva (xxx) (Dk.63 Ahmet Derreli xx), Bekir Yılmaz (xxx) (Dk.90 Ahmet Bahçıvan xx), Tevfik Altındağ (xxx), Vinicius Silva (xxx), Ronei Gleison Reis (xxxx) (Dk.87 Cem Özdemir xx), Magaye Nelson (xxx),

SARI KARTLAR: İsmail Konuk, Ricardo Faty, Aziz Behiç (Bursaspor), Ousmane Viera, Bekir Yılmaz, Rodrigo Freitas (Adanaspor)

GOLLER: Dk.84 Magaye Nelson (Adanaspor)



SPOR Toto Süper Lig’in 18'inci haftasında Bursaspor, sahasında ağırladığı Adanaspor’a 1-0 mağlup oldu.

12'nci dakikada Jorquera sağ taraftan ceza sahasına girdi. Ortasına Ertuğrul kafayı vurdu, top auta çıktı.

31'inci dakikada Bursaspor atağında Jorquera ceza sahasına yaklaşıp daha uygun durumdaki Kubilay’ın önüne bıraktı. Kubilay kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu az farkla auta yolladı.

42'nci dakikada Jorquera’nın pası ile ceza sahasına giren Batalla rakibini geçip yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

58'inci dakikada sol kanattan Jorquera’nın kullandığı serbest atışa Kubilay iyi yükselip vurdu. Top kalecide kaldı.

59'uncu dakikada Deniz Yılmaz ceza sahasında topla buluştu. Rakibini geçip vurdu, defans araya girerek atağı önledi.

61'inci dakikada Erdem’in sağ taraftan ortaladığı topa Batalla kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı.

69'uncu dakikada Adanaspor atağında Da Silva ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Harun topu direk dibinde bloke etti.

70'inci dakikada Bursaspor defansında İsmail Konuk’un hatalı geri pasında Nelson araya girdi. Kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Nelson topu ayağından açınca Harun topu sahibi oldu.

78'inci dakikada Jorquera şık hareketlerle ceza sahasına girdi. Vuruşunda top defansa çarpıp kornere çıktı.

84'üncü dakikada sağ kanattan Bekir Yılmaz yerden ortaladı. Ceza sahasında topla buluşan Magaya Nelson dönüp vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

89'uncu dakikada Bekir Yılmaz sağdan yerden ortaladı, gelişine vuran Magaye Nelson topu auta attı.

Maç Adanspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.