Bursaspor 2. Başkanı Ali Ademoğlu: "İlk yarı hedefini yakaladık"

BURSASPOR Kulübü 2. Başkanı Ali Ademoğlu, ligin 16 maçlık ilk periyodunu Doğan Haber Ajansı'na () değerlendirdi.

Kulüp olarak ilk yarıda sezon başı hedefine ulaştıklarını söyleyen Ali Ademoğlu, son iki gündür kamuoyunda yer alan Hamza Hamzaoğlu konusuna da değindi. Ademoğlu, "Bursaspor yönetimi olarak ilk yarıdaki hedefimiz 30 puandı. Şimdi bir maçımız eksik ve 27 puanımız var. Yani hedefimize ulaştık diyebilirim. Ancak bazı hakem hataları ve sakatlıklar olmasaydı daha çok puan da alabilir ve rotamızı daha yukarılara çevirebilirdik" dedi.

Ali Ademoğlu, sezon başından bu güne kadar olan gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

"TASARFLU BÜYÜME MODELİ"

"Yönetim ve teknik direktör Hamza hoca ile oturup koşuldu ve belli transferler yapıldı. Bursaspor olarak bizim hedefimiz Avrupa kupalarına katılacak dereceyi almaktı. Bunun için çalıştık. Hamza hoca kendi oyun stili içerisindeki oyuncularla güzel transferler yaptı. Bu yapılırken de kulübün mali durumu da düşünüldü. Burada tasarruflu büyüme modeli bir bir model oluşturduk. Ali Ay ve yönetimini takımın yanı sıra ekonomik, prestij sorunlarıyla da uğraştı."

"ORTALAMAMIZ 2 PUAN OLDU"

"Bursaspor ilk 10 haftada 20 puan topladı. Yani ortalamamız 2 puan oldu. Üç puanlı sistemde alınan puan başarılı olduğunuzu gösteriyor. İlk yarı sonu 30 puanı hedefledik. Bizi aşan sıkıntı ve problemler de yaşandı. Yönetim ve kentle birlikte takım olma yoluna girdik. En çok üzüldüğüm Gaziantepspor maçı. Kazanabileceğimiz bir maç hakem hataları sonucunda yenildik. Rize, Antalya, Gençlerbirliği maçları kırılma maçlarıdır. Akhisar'ı kazanmış olsaydık bizim hedefimiz daha yukarılar olacaktı. İlk beşi aşan düşüncelerimiz olacaktı."

"GENÇLERBİRLİĞİNİ YENMEK İÇİN GİTTİK"

"Takımızın gücünü biliyorduk. Gençlerbirliği maçını mutlak kazanmak için gittik. Maalesef Aydın ile oynadığımız kupa maçı bizi yordu. Kupa maçları düşündürdü. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde böyle sahalar, zeminler olmaz. Bir futbol sahasının maliyeti bir futbolcu kadar değil. Aydın gibi büyükşehir statüsünde bir takım. Bu yenilgiye biz kılıf arama niyetinde değiliz. Zeminle 2 önemli oyuncumuzu kaybettik. Trabzon maçı Bursa'da oynanacak ve ilk yarı onunla bütünleşecek. Sonra Adana, Başakşehir ve Fenerbahçe önemli blok olacak. Trabzon'u yendiğimizde 30 puan olacak. Bu da bizim Avrupa hayalimizi gerçekleştirecek önemli veridir."

"TRANSFER GEREKİYOR"

"Hedefe gitmek için transfer yapmak ve projeler üretmek gerekir. Yolların ayrılacağı isimler olacaktır. Davaya katılacaklar olacaktır. Dünyada 3 milyonluk bir kent takımıdır. Bursaspor Avrupa'ya gitmediğinde başkan, yönetim, hoca ve futbolcular herkes başarısızdır. Kimse bunun arkasına saklanmasın. Bütün çalışmalarımız Avrupa'ya gitmek için olacaktır."

"BUTEPKİ YENİLGİYEDİR"

"Taraftar ile Bursaspor ayırt edilemez. Bu üstünlüğü pozitif kullanmak lazım. Aslında eksi derelerde olan Ankara'ya taraftar gelmiştir. Aslında o tepki Hamza hocaya olan tepki değildir. Yenilgiyedir. Soğukta üşümüş donmuşsunuz, tepki bana göre yenilgiyedir. O anda patlayan duygusal bir olaydır. Ben büyük bölüm taraftarımızın böyle düşünmediğine inanıyorum."

"HAMZA HOCA BAŞARILIDIR"

"Hamza hoca Türkiye'de kendisini kanıtlamış hocadır. Biz insanları bizdeki performansına göre değerlendiririz. Sırp hoca geldiğinde Sultan Murat'ı binlerce insanı katlettiniz diye mi bakacağız? 15 kişilik yönetimiz. Takımın Avrupa'ya gitmesi hepimizin başarısıdır. Burada hocamızın ne yaptığı önemlidir, ne ettiği değildir. Hamza hoca futbolculuğu ile efendiliği ile ön plana çıkmıştır. Teknik direktör olarak da önemli sınavlar vermiştir. Bursaspor'da Hamza hocanın çıraklık dönemi değildir. Ustalık dönemidir. Kendi eksikleri, yanlışları var mıdır? bilemem. Ama ben Bursaspor yöneticisi olarak Hamza hocadan son derece memnunum. Hamza hoca da insandır hata yapabilir. Var mıdır vardır. Buna tepkinin karşılığı bu değil. Kim hata yapmıyor ki."

"HEDEFE GİDİLEN PROJE ÖNEMLİDİR"

"Bence önemli olan takımın hedefe giderken projeleri önemlidir. Hamaz hoca artık sadece Bursaspor ile değil, Yeşil Bursa ile U takımlarıylada ilgileniyor. Model oluşturmak istiyor. Her takım aynı modelde oynasın, gelecek çocuklar uyum sağlasın istiyor. Büyük çalışma içerisindeyken bir deplasman yenilgisiyle bir kulüp, sallanamaz. Bunu doğru görmüyorum. Benim kendi kanaatim bu."



GÖNÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali Ademoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Cemal EKENTOK - Faruk KAHRAMAN / BURSA,()