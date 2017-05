Bursa Valisi İzzettin Küçük, tribün liderleriyle buluştu

BURSA Valisi İzzettin Küçük, Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde Bursaspor tribün liderleriyle bir araya gelerek, “misafirperverliğimizi gösterelim” çağrısı yaptı.Bursa Heykel Valilik Binasındaki toplantıya yeşil beyazlı takımın tribün liderleri Selim Kurtulan, Necmi Aydıldız, Mehmet Güzelsöz, Enes Aydın, Özcan Sönmez ile Vali Yardımcısı Ergun Güngör ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de katıldı.İzzettin Küçük, alınacak sonucun önemli olmadığını ancak Bursaspor’un galip gelmesinin daha güzel olacağını söyledi. Vali İzzettin Küçük, “Bursa’da Beşiktaş taraftarlarına en iyi misafirperverliği göstermenizi istiyorum. Futbolun güzelliği şudur, Beşiktaş olacak, Fenerbahçe olacak, yenecek, yenilecek, berabere kalacak. Centilmenlik ruhunu ayakta tutan daima gelip geliyor. Takımı da motive edecek yine taraftarlardır. Ulu şehre yakışır bir şekilde takımı destekleneninizi istiyorum” dedi.Karşılaşma öncesi ve sonrasında herhangi bir tatsız olay yaşanmasını istemediklerini belirten Vali İzzettin Küçük, şöyle devam etti:"Futbolda yenileceğiz, yeneceğiz bu çok güzel bir eğlence kaynağıdır. Yenilirsek üzülürüz ama karşı tarafı tebrik ederiz. Önemli olan fair play ruhunu ayakta tutmak. Bana göre onu ayakta tutan her zaman galiptir. Her zaman olduğu gibi Bursaspor taraftarının Bursa’ya yakışır şekilde takımının yanında olacağına inanıyorum. Bu maça kazanmak için çıkacağız. Bir zamanlar biz en centilmen taraftardık, yine öyle olacağız. Maçta galip geliriz, 3-4 hafta sonra kimse düşünmez. Hatırlanacak olan şey duruşumuzdur"Tribün lideri Selim Kurtulan da, ellerinden gelen centilmenliği göstereceklerini kaydederek, “Güzel bir maç olacak. İnşallah yeneriz. İstanbul’a gittiğimizde çok güzel tedbirler alınmıştı. O gün şehitlerimiz de oldu. Çok üzüldük. İnşallah o günler geride kalır. Güzel bir maç olsun. Herkes kazasız, belasız evine gitsin” dedi.Maç ile ilgili Beşiktaş tribün liderleriyle de görüştüklerini ve artık iki takım taraftarları arasındaki olayların son bulmasını arzuladıklarını aktaran Mehmet Güzelsöz de, "Karşılıklı gidip gelişlerin olmasını arzu ediyoruz. Tabi hemen 'can ciğer kuzu sarması olacağız' diye bir şey yok. 'Birinde kuyruk birinde evlat acısı' diye bir hikaye var. Bu geliş-gidişlerle bu sıkıntılar azalır, insanlar arasındaki soğukluk giderilir" değerlendirmesinde bulundu.

